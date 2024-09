Dabei sind diese Art Gespanne so potent wie viele Cargobikes, nur flexibler: Sollen Lasten transportiert werden, wird der Hänger angekuppelt. Ansonsten ist man mit dem Zugfahrrad allein unterwegs - etwa einem City- oder auch einem Trekkingbike. «Geeignet sind sehr viele Fahrradmodelle, die aufgrund technischer Sicherheitsvorgaben vom Hersteller dafür freigegeben sein müssen», sagt Alexander Giebler vom Pressedienst-Fahrrad (pd-f).

Berlin (dpa/tmn) - Lastenräder gehören in vielen Städten mittlerweile zum Straßenbild wie Fußgänger, Autos und stinknormale Fahrräder . Was im urbanen Dschungel seltener gesichtet wird: Fahrräder mit Lastenanhängern.

Hänger am Haken? Das geht auch mit dem Fahrrad. Ein Bike-Gespann ist eine flexible, oft kostengünstige Alternative zum Lastenrad. Auf vielen alltäglichen Wegen ersetzt es auch das Auto. Eine Ausfahrt.

