Frühjahrsputz fürs Auto: Warum auch die Innenseiten der Scheiben nicht vergessen werden sollten - und wie man bei den Wischern mit wenigen Handgriffen für klare Sicht sorgen kann.

Stuttgart/ Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Frühjahrsputz beim Auto: Beim Reinigen der Frontscheibe – und der Kontrolle auf Steinschlag – sollte man daran denken, die Scheibe auch von der Innenseite zu putzen. Denn in der Wintersaison läuft die Frontscheibenlüftung besonders häufig, heißt es von der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ). Dabei setzen sich feine Partikel auf dem Glas ab.

Auch die übrigen Scheiben sollten - innen und außen - sollten geputzt werden, um ideale Rundumsicht zu bekommen. Schlierenfreie Scheiben verbessern die Sicht, etwa auch bei tiefstehender Frühlingssonne.

Die Wischerblätter selbst sollten ebenfalls – ganz vorsichtig und regelmäßig – gereinigt werden. Dazu kann man ein weiches Tuch nehmen und Reinigungsflüssigkeit aus der Scheibenwaschanlage, wie es der ADAC online erläutert. Einfach ein Tuch auf eine der Wischwasserdüsen legen und die Anlage betätigen. Mit dem nun feuchten Tuch die Gummis vorsichtig säubern. Von scharfen Reinigern rät der Autoclub ab, denn die Gummis enthielten Gleitmittel und Schutzschichten, die abgetragen werden könnten.

Gibt es immer noch Schlierenbildung, müssen neue Gummis her. Bei manchen Modellen lässt sich die Gummilippe allein tauschen. Einen Versuch könnte es zuvor allerdings auch Wert sein, die Gummis nachzuschneiden. Entsprechende Nachschneidemesser gebe es schon für unter 20 Euro, so der Club, der online dazu auch ein Erklärvideo parat hält. Das geht allerdings nur, wenn das Material noch nicht zu spröde ist. Und man sollte sich auf jeden Fall schon ein paar neue Wischer parat legen, für den Fall, dass das Unterfangen scheitert oder im Ergebnis keine Besserung brachte.