München (dpa/tmn) – Viele Warnwesten reflektieren nicht genug. Das zeigt ein aktueller Test vom ADAC. Dabei fiel gut jedes dritte von 14 getesteten Modellen durch. Sie reflektieren fast gar nicht, so der Autoclub. Neben einem Schnelltest mit Testflächen wurde auch ein zertifiziertes Lichtlabor ins Verfahren eingebunden.

