Der VW ID.Polo ist noch gar nicht im Handel, da läuft sich schon sein großer Bruder warm. Denn im Herbst soll der ID.Cross zum elektrischen SUV für sparsame Familien werden.

Amsterdam (dpa/tmn) - VW bereitet den Start eines weiteren elektrischen Kleinwagens vor. Nach dem ID.Polo wollen die Niedersachsen in diesem Herbst den ID.Cross in den Handel bringen. Das elektrische SUV, das sich gegen Konkurrenten wie den Renault R4 oder den Opel Frontera behaupten soll, werde bei knapp 28.000 Euro starten, teilte der Hersteller bei ersten Fahrten mit den Prototypen in den Niederlanden mit.Dafür gibt es einen Fünfsitzer mit 4,15 Metern Länge und 2,60 Metern Radstand, der auf einer Evolution des Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) basiert. Diese VW-Architektur wurde eigens für die Kleinwagen auf Frontantrieb umgestellt und ermöglicht deshalb deutlich mehr Platz im Kofferraum. Beim ID.Cross soll er 475 Liter fassen und damit den Golf um rund 20 Prozent übertreffen. Trotzdem bekommt der Stadtgeländewagen als erster elektrischer VW zudem auch ein Gepäckfach im Bug.

Die Reichweite beziffert VW je nach Modell auf bis zu 436 Kilometer

Für den Antrieb hat VW zunächst zwei Akkus und drei Motorvarianten geplant. Die kleine Batterie hat demnach 37 kWh und ermöglicht bis zu 316 Kilometer Normreichweite. Sie gibt es mit 85 kW/116 PS oder 99 kW/135 PS. Alternativ bietet VW im Topmodell 52 kWh für bis zu 436 Kilometer und eine 155 kW/211 PS starke Maschine an. Damit sollen dann auch 160 statt sonst 150 km/h möglich sein. Geladen wird laut VW am Wechselstrom mit 11 und am Gleichstrom mit 90 bis 105 kW.

Mit Polo und Cross ist der Zwergenaufstand in der ID-Familie noch nicht vorbei. Hinter den Kulissen arbeitet VW auch noch an einem kleinen Bruder des Polo. Der soll im nächsten Jahr vermutlich als ID.Up an den Start gehen und den Einstieg in die Elektromobilität bei VW auf rund 20.000 Euro drücken.