Mit Spannung und Skepsis wurde der Tankrabatt erwartet. Nun ist die Steuersenkung in Kraft. Doch die Entlastung schlägt sich noch nicht vollständig auf die Spritpreise nieder.

München (dpa) - Einen Tag nach der Steuersenkung steigen die

Spritpreise in Deutschland bereits wieder. Am Donnerstagvormittag

lagen sowohl Diesel als auch Superbenzin der Sorte E10 einige Cent

oberhalb der Preise vom Mittwochvormittag, wie der ADAC mitteilte. So

kostete E10 um 10.50 Uhr im bundesweiten Durchschnitt 1,896 Euro pro

Liter. Das sind 3,7 Cent mehr als 24 Stunden zuvor. Diesel kostete

1,951 Euro: 3,3 Cent mehr.

Dabei war der Steuervorteil - bei Superbenzin sind es 35,2 Cent pro

Liter, bei Diesel 16,7 - schon am Mittwoch nicht komplett beim

Verbraucher angekommen. „Eigentlich müsste es weiter nach unten

gehen, stattdessen steigen die Preise aktuell aber“, sagte

ADAC-Kraftstoffmarkt-Experte Christian Laberer. Der Anstieg sei nicht

gerechtfertigt - zumal der Ölpreis zuletzt gesunken sei und an

den Tankstellen inzwischen immer mehr steuerreduzierter Kraftstoff

ankomme.

Ganz grundsätzlich hält Laberer die aktuellen Preise für deutlich zu

hoch. Schon vor der Steuersenkung sei beispielsweise E10 seiner

Einschätzung nach um etwa 20 Cent zu teuer gewesen. Und nun werde

auch die Entlastung nicht komplett weitergegeben. „Bei Super E10

müsste ein fairer Preis rund 55 Cent unterhalb des Preises vom

Dienstag liegen“, zählt er zusammen. „Also bei etwa 1,60 pro Liter.

Davon sind wir im Moment rund 30 Cent entfernt.“

Laberer befürchtet, dass sich diese Lücke nicht schnell schließen

wird. „Die Preise müsse sinken, es besteht aber die Gefahr, dass das

nicht passiert. Gerade jetzt vor der Pfingstreisewelle, in der viele

Menschen gezwungen sind, zu tanken.“