Was positiv auffiel: Beim Modell von «Lidl/Crivit» (Gesamtnote 2,8) fand der ADAC - als einziges Rad im Test - keinerlei Schadstoffe im Griff und Sattel.

In beiden wurde ein Weichmacher gefunden – einmal im Griff, einmal im Sattel -, der als fortpflanzungsgefährdend gilt. Dieses Durchfallen in der Einzelkategorie schlägt beim ADAC aufs Gesamturteil durch. Aber die beiden Bikes haben auch weitere Schwächen: etwa ein langer Nachlauf des Motors und eine fehlende Abschaltautomatik beim Bremsen.

Die Motoren an sich haben bis auf wenige Ausnahmen Pedalsensoren und keine hochwertigeren Drehmomentsensoren, die laut ADAC eine sensiblere Motorsteuerung ermöglichen würden. Zudem sind einige Motoren im Test laut und laufen nach. Das heißt, sie unterstützen auch dann noch, wenn man schon gar nicht mehr tritt. Damit lässt sich das Fahrrad weniger kontrollieren.

Überraschend: der Gewichtsunterschied zwischen einzelnen Modellen. So wiegt etwa das «Lidl/Crivit Urban E-Bike Y.2» für 1.599 Euro 21 Kilogramm, während das erwähnte Modell von Fischer 28,8 Kilo auf die Waage bringt.

München (dpa/tmn) - Eines schickt der Verkehrsclub gleich voraus. Auch wenn es für viele Menschen viel Geld sein mag: Bei Pedelecs unter 2.000 Euro sei keine Spitzentechnologie zu erwarten, erklärt der ADAC in Bezug auf seinen Test von zehn Elektrofahrrädern zu Preisen zwischen 899 und 1.957 Euro.

Elektrofahrräder boomen weiter, kosten aber weiter auch meist deutlich mehr als normale Fahrräder. Der ADAC hat nun E-Bikes der Gattung Tiefeinsteiger für unter 2.000 Euro getestet – taugen die was?

