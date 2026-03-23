Als Allrad-Kombi macht er sich zwar gerne dreckig, doch zumindest sein Antrieb wird jetzt sauber. Denn bald kommt der Subaru Outback auch als E-Auto. Fürs Abenteuer ist er trotzdem gerüstet.

Friedberg (dpa/tmn) - Subaru elektrifiziert sein Flaggschiff und hat den E-Outback angekündigt. Der Kombi steht auf einer neuen Plattform und soll im Herbst in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. Preise nannte Subaru noch nicht, sodass der aktuelle Verbrenner als Referenz dienen muss. Er steht derzeit mit mindestens 49.690 Euro in der Liste.

Das neue Modell fährt laut Subaru mit zwei E-Maschinen von jeweils 167 kW/227 PS, die zusammen auf eine Systemleistung von 280 kW/381 PS kommen und ein Spitzentempo von 180 km/h ermöglichen. Der Akku hat eine Kapazität von 74,4 kWh und soll eine Normreichweite von 526 Kilometern ermöglichen. Geladen wird er an der Wallbox mit bis zu 22 und am Schnelllader mit maximal 150 kW. So braucht man bestenfalls 28 Minuten für die Ladung von 10 auf 80 Prozent.

Nur weil er künftig elektrisch fährt, will der Outback seine Abenteuerlust nicht aufgeben. Subaru rüstet das Elektroauto deshalb mit über 20 Zentimetern Bodenfreiheit, serienmäßigem Allradantrieb und speziellen Fahrprogrammen auch für Schnee und Schlamm aus. Gleichzeitig versprechen die Japaner viel Alltagsnutzen: Bei 4,85 Metern Länge fasst der Kofferraum 633 bis 1.718 Liter und die Anhängelast liegt bei 1,5 Tonnen.