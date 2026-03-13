Mit steigendem Alter zeigt der Verkaufsschlager des US-E-Autobauers brachiale Fahrleistungen und eine dünne Bilanz bei der HU: Kunden von gebrauchten Model 3 sollten auf der Hut sein.

Berlin (dpa/tmn) - Kaum zu überschätzen ist die Bedeutung des Model 3 für Tesla, zumindest historisch betrachtet. Mit dem Verkaufserfolg des Mittelklassemodells in der Liga von Audi A4 oder 3er-BMW stieg das US-amerikanische Unternehmen zum größten Elektroautohersteller der Welt auf - ein Titel, den Tesla mittlerweile an das chinesische Unternehmen BYD abgegeben hat.

Die ältesten Model 3 für den hiesigen Markt werden bald sieben Jahre alt, das Auto rückt zunehmend ins Interesse von Gebrauchtwagenkunden. Im Ranking des «Auto Bild TÜV-Report 2026» landet es jedoch eher hinten: «Alles andere als einen Streberauftritt legt das Model 3 bei den ersten beiden TÜV-Terminen hin.»

Modellhistorie: Seit 2017 wird das Model 3 gefertigt; eine zweite Modellgeneration hat es bislang nicht gegeben. Startschuss für den Verkauf in Europa



Modellpflegemaßnahmen führte Tesla ab 2020 mehrere durch. Das jüngste Facelift stammt von Ende 2025. Eine Wärmepumpe wurde früh zur Serienausstattung, eine bessere Aerodynamik und andere effizienzsteigernde Maßnahmen wie Software-Updates brachten mehr Reichweite und bessere Ladeleistung.



Optische Marker der neueren Ausführungen sind schlitzförmige Frontscheinwerfer und eingekerbte Heckleuchten. Das Fahrverhalten der Neueren ist komfortabler.



Die Antriebsbatterie gibt es mit verschiedenen Energiegehalten von 52 bis 79 nutzbaren kWh. Der große Akku ermöglichte dem Model 3 als Maximum Range-Version in einem ADAC-Test 470 Kilometer Reichweite (WLTP-Normreichweite: 602 km).



Stärken: Schon in der «schwächsten» Version ist das Mittelklasseauto flott im Antritt. Das Fahrverhalten ist stets agil. Der «Auto Bild TÜV-Report 2026» wertet mit Blick auf die Kfz-Hauptuntersuchung (HU) Federn, Dämpfer und Lenkgelenke als besser als der Durchschnitt aus, die Blinker als solide. Ölverlust am Antrieb, auch bei Stromern möglich, kommt nicht vor.



Schwächen: Schon zur ersten HU sind Mängel an den Bremsscheiben allzu augenfällig. Das ist ein typisches E-Auto-Manko - ebenso die beim Model 3 bereits zum ersten Termin zu oft ausgeschlagenen Trag- und Führungsgelenke. Der Wagen ist rund zwei Tonnen schwer, das hohe Fahrzeuggewicht geht aufs Fahrwerk.



Beim zweiten Termin kommen erhöhte Beanstandungsquoten bei der Lenkanlage hinzu, auch das Abblendlicht ist dann oftmals verstellt. Frontleuchten und Nebellicht werden über alle Baujahre hinweg oft angekreidet.



Pannenverhalten: Die ADAC-Pannenstatistik ist tröstlich. Demnach sind Exemplare vom Erstzulassungsjahr 2019 schon zuverlässig gemessen an der geringen Anzahl der Panneneinsätze, jüngere Model 3 zeichnen sich demnach sogar durch «sehr hohe Zuverlässigkeit» aus. Pannenschwerpunkte vermerkt der Club nicht: «Keine auffälligen Bauteile», heißt es.



Motoren: Eine Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) an der Hinterachse treibt das Model 3 standardmäßig an; die Allradler haben zusätzlich an der Vorderachse eine Asynchronmaschine (ASM). Das Leistungsspektrum reicht von 208 kW/282 PS bis 461 KW/627 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: