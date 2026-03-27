Als Hochdachkombi ist das französische Modell ein Raumwunder. Aber das ist nicht alles, was Interessenten beachten sollten. Denn wie fit ein Exemplar ist, hängt auch vom Alter ab – aber nicht nur.

Berlin (dpa/tmn) - Will man als Pkw-Fahrer viel transportieren, sind die Hochdachkombis erste Wahl: Sie sind für ihre immensen Ladekapazitäten bekannt. Egal, ob viel Gepäck für den Familienurlaub an Bord muss, der große Bau- oder Möbelmarkteinkauf oder das ausladende Sport-Equipment.

Der Citroën Berlingo ist so ein Modell. Knackpunkt: Zumindest bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) ist seine Vorstellung eher mau. So schreibt der «Auto Bild TÜV-Report 2026»: «Kaufinteressenten sollten nach gut gewarteten Autos mit niedrigen Laufleistungen schauen.»

Modellhistorie: Wir betrachten die Generationen II und III, die 2008 bzw. 2018 auf den Markt kamen. Der Berlingo II wurde 2012 und 2015 überarbeitet, was ihm Extras wie Rückfahrkamera, Touchdisplay und Notbremsassistent brachte. Der Schleuderschutz ESP ist seit 2010 serienmäßig an Bord.



Der Berlingo III erhielt 2024 ein Facelift, das zum Beispiel eine erneuerte Frontpartie und verbesserte Assistenzsysteme bedeutete. Der hier nicht berücksichtigte erste Berlingo kam im Jahr 1996 zu den Händlern.



Der Berlingo III erhielt 2024 ein Facelift, das zum Beispiel eine erneuerte Frontpartie und verbesserte Assistenzsysteme bedeutete. Der hier nicht berücksichtigte erste Berlingo kam im Jahr 1996 zu den Händlern. Karosserie und Varianten: Wer in puncto Stauraum noch eine Schippe drauflegen möchte, hält nach der XL-Version mit verlängertem Radstand Ausschau, in der es die Drittauflage gibt. Sie ist 35 Zentimetern länger als die Normalversion.



Sollen sieben Personen mitfahren, kann auch zur Zweitauflage gegriffen werden, denn beide Generationen gibt es auch mit dritter Sitzreihe. 2021 brachte Citroën die Elektroversion ë-Berlingo heraus, zunächst in einer Nutzfahrzeugversion, dann auch als Pkw (ebenfalls hier nicht berücksichtigt).



Sollen sieben Personen mitfahren, kann auch zur Zweitauflage gegriffen werden, denn beide Generationen gibt es auch mit dritter Sitzreihe. 2021 brachte Citroën die Elektroversion ë-Berlingo heraus, zunächst in einer Nutzfahrzeugversion, dann auch als Pkw (ebenfalls hier nicht berücksichtigt). Abmessungen (laut ADAC

3. Generation: 4,40 m bis 4,75 m x 1,85 m x 1,84 m bis 1,85 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: ab 775 l (Version XL: ab 1.050 l).



3. Generation: 4,40 m bis 4,75 m x 1,85 m x 1,84 m bis 1,85 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: ab 775 l (Version XL: ab 1.050 l). Stärken: Ganz klar die Verpackungskünste. Der aktuellen Generation bescheinigt der Report sogar einen gewissen Fahrkomfort, der dem Vorgänger mit seinem auf Lasten ausgelegten straffen Fahrwerk eher abgeht.



Bei der HU schneiden Federn und Dämpfer sowie Achsaufhängungen solide ab, auch die Bremsbauteile sind prinzipiell gut: Die Bremsleitungen zeigen sich demnach solide, die -schläuche der Drittauflage ebenfalls. Fuß- und Feststellbremse funktionieren in der Regel so, wie sie sollen - hier gibt es kaum eine Schwäche beim Tüv.



Bei der HU schneiden Federn und Dämpfer sowie Achsaufhängungen solide ab, auch die Bremsbauteile sind prinzipiell gut: Die Bremsleitungen zeigen sich demnach solide, die -schläuche der Drittauflage ebenfalls. Fuß- und Feststellbremse funktionieren in der Regel so, wie sie sollen - hier gibt es kaum eine Schwäche beim Tüv. Schwächen: Überdurchschnittlich hohe Beanstandungsquoten am Fahrwerk ernten Lenkgelenke und Lenkanlage beider Generationen. Beim Licht schwächeln bis auf die vordere Beleuchtung alle Komponenten.



Die Bremsscheiben sind beim neueren Berlingo sogar häufiger verschlissen als beim älteren, insgesamt ist das Abschneiden auch hier unterdurchschnittlich. Schon junge Baujahre rasseln durch die Abgasuntersuchung und weisen Ölverlust am Antrieb auf.



Die Bremsscheiben sind beim neueren Berlingo sogar häufiger verschlissen als beim älteren, insgesamt ist das Abschneiden auch hier unterdurchschnittlich. Schon junge Baujahre rasseln durch die Abgasuntersuchung und weisen Ölverlust am Antrieb auf. Pannenverhalten: Immerhin sind die jüngeren Modelle recht pannenrisestent. Der ADAC weist den Berlingo der Erstzulassungsjahr ab 2021 «mit hoher Zuverlässigkeit» aus. Von 2008 bis 2020 schreibt der Club mit Blick auf die ADAC-Pannenstatistik von «mittlerer Zuverlässigkeit».



Pannenschwerpunkte sieht der Club bei Abgassystem und Zahnriemen bei Autos von 2019 und der Abgasnachbehandlung bei Dieseln von 2019 und 2020. Auch allgemeine Probleme mit dem Motor (2020) verursachten viele Panneneinsätze.



Pannenschwerpunkte sieht der Club bei Abgassystem und Zahnriemen bei Autos von 2019 und der Abgasnachbehandlung bei Dieseln von 2019 und 2020. Auch allgemeine Probleme mit dem Motor (2020) verursachten viele Panneneinsätze. Motoren: 2. Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS bis 88 kW/120 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 55 kW/75 PS bis 88 kW/120 PS; die Nutzfahrzeugversion gab es auch mit E-Motor: 49 kW/67 PS.



3. Generation: Benziner (Dreizylinder, Frontantrieb): 81 kW/110 PS und 96 kW/131 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 56 kW/76 PS bis 96 kW/130 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: