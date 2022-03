Nach Apple und Xiaomi zeigt nun auch Sony Interesse am Geschäft mit Elektroautos. In drei Jahren will der japanische Elektronikkonzern mit Honda ein gemeinsames Fahrzeug herausbringen.

Tokio (dpa) - Der japanische Elektronikriese Sony geht bei seinen

Auto-Plänen eine Kooperation mit Honda ein. Die Unternehmen wollen

gemeinsam Elektroautos entwickeln und einen Mobilitätsdienst

aufbauen. Das erste Fahrzeug aus der Kooperation soll 2025 auf den

Markt kommen, wie Sony und Honda mitteilten.

Sony hatte vor zwei Monaten bereits den zweiten Prototypen eines

eigenen Elektroautos vorgestellt und eine Tochterfirma gegründet, die

eine Produktion prüfen soll. Zunächst gab es keine Angaben dazu, was

die Kooperation mit Honda für das Prototypen-Projekt bedeutet. Dort

war unter anderem der Auftragsfertiger Magna eingebunden.

Bei den Plänen mit Honda sind die Rollen klar verteilt. Der Autobauer

soll das erste Modell in seinen Fabriken bauen. Sony werde die

Mobilitätsplattform entwickeln sowie Expertise bei Sensoren,

Netzwerk-Systemen und Unterhaltungstechnik beisteuern.

Mitteilung bei Sony