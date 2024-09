Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: Weil die elektrische Euphorie abgekühlt hat, wird der Volvo XC90 nicht ersetzt, sondern bekommt ein Update – und fährt parallel zum EX90 weiter.

Göteborg (dpa/tmn) - Der Volvo XC90 geht in die Verlängerung. Statt das große SUV parallel zur Premiere des elektrischen Flaggschiffs EX90 einzustellen, wird es noch einmal überarbeitet und bleibt weiter im Handel. Das hat der schwedische Hersteller jetzt in Göteborg angekündigt. Die Markteinführung soll zum Jahreswechsel starten und die Preise werden dann bei 79.890 Euro beginnen.Dafür gibt es den 4,95 Meter langen Siebensitzer mit retuschiertem Design und modernisiertem Innenraum, in dem das gleiche Infotainmentsystem eingebaut wird wie im EX90. Außerdem verweisen die Schweden auf neue Details für Praktiker wie die geräumigere Mittelkonsole. Unter der Haube bleibt es bei der Auswahl an bekannten Motoren. Allerdings wurden diese im Detail überarbeitet und deshalb etwas sauberer und sparsamer, so Volvo weiter. Es gibt einen Diesel mit 173 kW/235 PS, einen 184 kW/250 PS starken Benziner sowie einen Plug-in-Hybriden. Der leistet 335 kW/455 PS und kommt einem 19 kWh großen Pufferakku bis zu 73 Kilometer weit ohne Sprit.