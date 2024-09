Seat-Ableger Cupra hat mit dem Terramar eine neue Baureihe vorgestellt. Dabei setzten die Spanier auf Verbrennermotoren, aber auch Hybridversionen werden für das SUV verfügbar sein.

Weiterstadt (dpa/tmn) - Terramar - auf diesen Namen hört das jetzt neu vorgestellte SUV von Cupra. Technisch ist der 4,52 Meter lange Fünfsitzer eng verwandt mit dem VW Tiguan. Preise nannte die Seat-Tochter zwar bisher noch nicht, doch mit Blick auf die Schwestermodelle können 40.000 Euro eine realistische Schätzung sein.Dafür gibt es einen Fünfsitzer, der außen schnittig gezeichnet ist und innen die digitale Revolution mit größeren Bildschirmen und einem weiterentwickelten Head-up-Display vorantreiben will. Außerdem verweisen die Spanier auf den hohen Anteil an nachhaltigen Materialien wie recyceltes Plastik oder mit Naturstoffen gegerbtes Leder.

Elektrifizierte Antriebe treiben den Terramar an

Auch wenn der Terramar die Marke in die Zukunft führen soll, fährt das SUV technisch im Hier und Heute – und startet mit konventionellen Verbrennern, die allenfalls milde hybridisiert sind: Immer mit einem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert und teilweise auch mit Allrad erhältlich, leisten sie laut Cupra zwischen 110 kW/150 PS und 195 kW/265 PS.

Doch so ganz können sich die Spanier der elektrischen Revolution nicht verschließen und bieten deshalb auch zwei Plug-in-Hybride an, die bei 150 kW/204 PS oder 200 kW/272 PS Systemleistung mit einem knapp 20 kWh großen Pufferakku gekoppelt sind und so bis zu 100 Kilometer reich elektrisch fahren können.