Ob Gelegenheits- oder Alltagsradler: Je nach Automobilclub und Tarif unterscheiden sich die Leistungen für Fahrrad- und E-Bike-Schutz deutlich.

München/ Berlin (dpa/tmn) - Wer Mitglied in einem der fünf größten Automobilclubs in Deutschland ist, hat auch sein Fahrrad abgesichert. Der Leistungsumfang ist aber unterschiedlich.

Der ADAC

Der Auto Club Europa ( ACE

Beim Automobil-Club Verkehr (ACV) sind neben Pannenhilfe und Werkstatttransport je nach Tarif auch Ersatzfahrrad, Übernachtung, Bergung und ein organisierter Rücktransport vorgesehen.

Ähnlich ist der Leistungsumfang beim Automobilclub von Deutschland (AvD), wenn man im Tarif Help Plus Familie Mitglied ist.

Mitglieder im Automobilclub KS haben einen Fahrradschutz, wenn sie den Schutzbrief dazugebucht haben.

Unter dem Strich reichen die Automobilclubs damit gut für Gelegenheits- und Alltagsradler aus, die primär auf eine Pannen- und Mobilitätsabsicherung Wert legen.