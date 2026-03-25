Opel poliert den Astra auf. Fünftürer und Kombi bekommen deshalb einen frischen Look und mehr Ausstattung. Vor allem aber erscheint das wichtigste Modell der Hessen jetzt buchstäblich in neuem Licht.

Rüsselsheim (dpa/tmn) - Der Opel Astra erscheint in neuem Licht. Und das kann man diesmal wörtlich nehmen. Denn wenn die Hessen Fünftürer und Kombi zum Sommer ein Update spendieren, gibt es neue Scheinwerfer und zum ersten Mal einen beleuchteten Kühlergrill, aus dem selbst das Blitz-Logo dank LED-Technik strahlt.

Außerdem hat Opel das Innenleben ein wenig aufpoliert, nutzt nachhaltigere Materialien und baut Ergonomie-Sitze jetzt bis hinunter in die Basisversion ein. Die Preise beginnen bei 32.990 Euro für den Hybrid und unverändert 37.990 Euro für die Elektro-Version. Der Kombi ist jeweils 1.500 Euro teurer.

Auch am Antrieb gibt es Updates

Aber mit der Modellpflege ändern sich nicht nur Auftritt, Ambiente und Ausstattung. Auch beim Antrieb tut sich was – und zwar überall dort, wo es elektrisch wird. Die reine E-Version mit 115 kW/156 PS bekommt einen Akku mit 58 statt 54 kWh und schafft so bei 454 Kilometern knapp zehn Prozent mehr Reichweite.

Außerdem haben die Hessen eine Vehicle-to-Load-Funktion integriert, so kann der Wagen den Batteriestrom über eine Steckdose wieder abgeben. Auch der Plug-in-Hybrid legt nach, hat jetzt 144 kW/196 PS und kommt mit einem um ein Drittel vergrößerten Puffer-Akku. Bei 17,2 kWh sind jetzt bis zu 84 Kilometer rein elektrisch möglich.



Als Tausendsassa im Opel-Programm bietet der Astra aber auch noch weitere Antriebsalternativen: Das Basismodell fährt als milde hybridisierter Benziner mit 107 kW/145 PS oder als Diesel, der auf 96 kW/130 PS kommt.