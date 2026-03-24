Lack, der wie Sternenstaub glitzert, leuchtende Logos, kuschelweiches Leder und ein KI-Assistent als Butler: Kurz nach dem Facelift der S-Klasse möbelt Mercedes jetzt auch den Maybach auf.

Peking (dpa/tmn) - Die neue S-Klasse haben sie nach der angeblich umfangreichsten Modellpflege aller Zeiten bereits vorgestellt. Jetzt hat Mercedes seinem Flaggschiff mit einer Präsentation in Peking noch die Krone aufgesetzt: Dort wurde erstmals die Maybach-Version der S-Klasse gezeigt, die im zweiten Halbjahr zu noch nicht genannten Preisen auf den Markt kommt.

Dabei übernimmt Maybach alle technischen Verbesserungen aus der S-Klasse:

neues Infotainment

verstärkter KI-Einsatz

weiterentwickelte Scheinwerfer

smartere Assistenten

Aber vor allem will die Nobelmarke noch mehr Finessen bieten und erweitert deshalb unter anderem das Angebot an individuell auswählbaren Manufakturumfängen.

Luxus steht im Überfluss zur Wahl

Dazu gibt es neue Lichtwelten innen wie außen, Lacke, die wie mit Sternenstaub gepudert erscheinen, und eine noch größere Auswahl an Farben und Stoffen. Entgegen den Gepflogenheiten in diesem Segment ist laut Mercedes erstmals sogar eine lederfreie Ausstattung erhältlich, die dem Zeitgeist entspricht.

Auch unter der Haube tut sich was: Der 450 kW/612 PS starke V8-Motor im Kern des Maybach-Angebots wird zum Mild-Hybrid und bekommt einen 17 kW/23 PS starken Startergenerator als Booster und auf ausgewählten Märkten gibt es auch einen Sechszylinder-Hybrid sowie als ultimative Luxus-Motorisierung weiterhin den V12.