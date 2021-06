Verkehrsnachrichten auf dem Weg im Urlaub: Plötzlich ist im Autoradio von Blockabfertigung an einem Tunnel die Rede - wissen Sie, was das ist und an was Sie denken sollten?

Stuttgart (dpa/tmn) - Blockschokolade, Blockmalz oder Blocksatz - kennen Sie? Aber was ist eine Blockabfertigung? Davon ist im Verkehrsradio öfter im Zusammenhang mit Tunneln die Rede. Die sogenannte Blockabfertigung kann hier zum Einsatz kommen, wenn zum Beispiel hohes Verkehrsaufkommen die Kapazität auszuschöpfen droht.

Autos dürfen dann nach Angaben der Prüforganisation Dekra per Ampelregelung nur noch blockweise, also in Schüben in die Röhre fahren. Durch die reduzierte Menge der Autos kann der Verkehr entzerrt werden. Das senkt das Risiko für Staus und Unfällen im Tunnel. Auch die Luftqualität kann so verbessert werden. Oft wird der Verkehr auch abwechselnd gesteuert nur für je eine Richtung freigegeben. Die Gegenseite muss dann warten.

Meist kommt Blockabfertigung bei einröhrigen Tunneln mit Gegenverkehr zum Einsatz. Beim zweiröhrigen Bauten mit mehreren Streifen pro Richtung ist sie seltener. Sie kommt aber bei entsprechend hohem Verkehrsaufkommen oder anderen Behinderungen auch dort vor, so Dekra.

Da Blockabfertigungen aber meist selbst Rückstaus nach sich ziehen, sollte man sich vor der Fahrt entsprechend darauf vorbereiten und unter anderem die Rettungsgasse frei und den Tank voll halten. Dekra rät Autofahrern als Faustformel, bei einem Füllstand von einem Viertel sicherheitshalber nachzutanken.

© dpa-infocom, dpa:210623-99-115675/2