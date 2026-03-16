Bis zu 530 Kilometer Reichweite und viel Platz im Innenraum - so soll der neue S6 EV von MG die elektrische Mittelklasse erobern. Was bringt er dafür noch mit?

München (dpa/tmn) - MG probt den Aufstieg und drängt in die elektrische Mittelklasse. Als vorläufiges Flaggschiff in ihrer Europa-Flotte haben die Chinesen deshalb jetzt den MGS6 EV angekündigt, der in diesem Frühjahr für Preise ab 49.990 Euro gegen Konkurrenten wie den Kia EV5 oder den Skoda Enyaq antritt.

Dafür gibt es ein gefällig aber gewöhnlich gezeichnetes SUV von 4,71 Metern Länge, das bei 2,84 Metern Radstand überdurchschnittlich viel Platz für die Hinterbänkler bieten soll. Das Kofferraumvolumen beziffert der Hersteller mit 674 bis 1.910 Litern, die 124 Liter Stauraum im Bug nicht mitgerechnet.

Innen geht es vergleichsweise konventionell zu

Zu den üppigen Platzverhältnissen gibt es laut MG ein vergleichsweise konventionelles Interieur. Zwar verbauen auch die Chinesen digitale Instrumente, einen großen Touchscreen und erstmals ein Head-up-Display. Doch für eine leichtere Bedienung sind Lenkrad und Mittelkonsole auch mit Schaltern und Tastern bestückt.

Angeboten wird der S6 in zwei Konfigurationen mit Heckantrieb und 180 kW/244 PS oder als Allradler mit zwei E-Motoren und 266 kW/361 PS. Beide Versionen sind bis zu 200 km/h schnell und fahren mit dem gleichen 77-kWh-Akku. Der reicht für bestenfalls 530 Normkilometer und lädt mit 11 kW am Wechsel- und maximal 144 kW am Gleichstrom, so MG weiter.