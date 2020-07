Volkswagen bringt Ende des Jahres den neuen Caddy in den Handel. Was sich beim Hochdachkombi ändert - der sich immer noch Familie, Hobby und Gewerbe gleichermaßen andienen will.

Hannover (dpa/tmn) - Der neue VW Caddy kommt im November in den Handel und soll bei rund 23 000 Euro starten. Das hat die Nutzfahrzeugsparte des Konzerns jetzt bei letzten Testfahrten mit dem Hochdachkombi angekündigt.

Wie bislang gibt es den Wagen als familienfreundlichen Van oder für rund 1000 Euro weniger als Kastenwagen. Beide Versionen werden mit zwei Radständen angeboten.

Das Format ändert sich

Dabei hat VW nicht nur die Form geschliffen und so den cw-Wert gesenkt, sondern auch das Format geändert. Der kurze Caddy legt im Radstand um 7,3 Zentimeter auf 2,76 Meter zu und streckt sich außen von 4,41 auf 4,50 Meter. Der Caddy Maxi hat nun 2,97 Meter zwischen den Achsen und ist 4,85 Meter lang, so VW weiter.

Wo der Caddy Cargo bis zu vier Kubikmeter Stauraum und eine Nutzlast von knapp 800 Kilo bietet, gibt es die zivilen Varianten immer mit fünf oder sieben Sitzen. Die haben umklappbare Lehnen, können aufgestellt oder ganz ausgebaut werden.

Die Basis ist die Golf-Plattform

Hinkte der in der Kompaktklasse angesiedelte Caddy dem VW Golf bis dato immer eine Generation hinterher, ist er nun auf der gleichen Plattform wie der aktuelle Pkw konstruiert und macht deshalb bei Ausstattung, Ambiente und Antrieb einen großen Sprung.

Er bekommt ein digitales Cockpit mit animierten Instrumenten, Touchscreen und Sensorfeldern statt Schaltern, fährt mit automatischer Abstandsregelung und Spurführung und übernimmt die um bis zu zwölf Prozent sparsameren Golf-Motoren.

Davon profitiert vor allem die Diesel-Fraktion, bei der verbesserte Stickoxid-Bekämpfung zum Standard wird. Zur Wahl stehen Vierzylinder mit 55 kW/75 PS bis 90 kW/122 PS sowie ein Benziner mit 84 kW/116 PS. Später folgen wieder eine Version mit Erdgas-Antrieb und erstmals ein Plug-in-Hybrid, so VW weiter.

© dpa-infocom, dpa:200709-99-732715/2