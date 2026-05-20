Volvo bringt mit dem EX60 ein Elektro-SUV für die gehobene Mittelklasse. Was das Modell bei Reichweite, Ladeleistung und Ausstattung verspricht.

Barcelona (dpa/tmn) - Aller guten Dinge sind drei: Nach dem handlichen EX30 und dem kolossalen EX90 bringt Volvo jetzt als EX60 sein drittes, speziell als solches geplantes Elektro-SUV an den Start. Der Schwede für die gehobene Mittelklasse kommt im Juli zu Preisen ab 62.990 Euro in den Handel und tritt vor allem gegen deutsche Hoffnungsträger wie den BMW iX3 und den Mercedes GLC an.

Der auf einer neuen Plattform aufgebaute Geländewagen misst 4,80 Meter in der Länge und ist nordisch nüchtern gezeichnet. Erst wer für 3.000 Euro Aufpreis die abenteuerlustige Version Cross Country mit Dachreling und markanten Planken bestellt, macht ein Styling-Statement.

Innen gibt es erstmals ein quer installiertes Display über der Mittelkonsole, pfiffige Details wie die Schublade in der Mittelarmlehne oder das zentral montierte Handschuhfach. Zudem bietet der EX60 bei 2,97 Metern Radstand entsprechend viel Platz für Mitfahrer in der zweiten Reihe und Koffer hinter der Heckklappe. Das Gepäckabteil mit variablem Ladeboden fasst laut Volvo 523 bis 1.647 Liter, den Frunk unter der Bughaube nicht mitgerechnet.

Laden mit bis zu 370 kW

Beim Antrieb kombinieren die Schweden Akkus mit 83 oder 117 kWh für bestenfalls 810 Normkilometer mit einem oder zwei E-Motoren und kommen so auf Leistungswerte zwischen 275 kW/374 PS und 500 kW/680 PS. Egal, welche Version man wählt, immer fährt der EX60 bis zu 180 km/h schnell und macht auch beim Laden Tempo: Schließlich liegen laut Hersteller maximal 370 kW an.