Die Frühlingssonne lockt die Biker auf die Straßen. Autofahrer müssen sich erst wieder daran gewöhnen, dass mehr Zweiräder unterwegs sind. Worauf beide Seiten in dieser Zeit achten sollten.

Stuttgart/Essen (dpa/tmn) - Die Frühjahrsmonate gehören für Biker und Bikerinnen zu den gefährlichsten des Jahres. Entsprechend vorsichtig sollten sie in die neue Saison starten, heißt es von der Prüforganisation Dekra. Auch Autofahrerinnen und -fahrer sollten jetzt besonders aufmerksam sein.

Von anderen Verkehrsteilnehmern können die schmalen Silhouetten der Zweiradfahrenden schnell übersehen werden, vor alle, wenn man sie lange nicht im Straßenbild gesehen hat. Dazu kommt, dass oft falsch eingeschätzt wird, wie schnell Motorräder fahren, wie sie beschleunigen können und wie weit entfernt sie sind. Zudem kann die Sonne Auto- und Motorradfahrende blenden.

Gefährliche Kreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten

Am gefährlichsten sind Kreuzungen, Einmündungen aus Nebenstraßen sowie Ausfahrten und Parkstreifen. Heikel kann auch sein, wenn ein Auto nach links abbiegen will, das Motorrad aber schon zum Überholen ansetzt. Autofahrer sollten lieber zweimal in den Rückspiegel schauen.

Bikende fahren am besten defensiv, bleiben bremsbereit und meiden den toten Winkel hinter Fahrzeugen. Das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) rät zu ausreichend Abstand und farbenfroher Bekleidung, die auch gesehen wird. In Kurven sollten Biker und Bikerinnen möglichst weit rechts fahren und mit Gegenverkehr rechnen.

Erst mal einfahren - mit diesen 4 Übungen

Schmutzige Straßen, Splittreste und Frostaufbrüche erhöhen im Frühjahr beim Motorradfahren noch einmal das Sturzrisiko. Die Dekra-Experten raten Bikenden, sich zum Saisonstart erst einmal auf einem leeren Parkplatz oder einer verkehrsarmen Straße einzufahren. Diese vier Übungen schlagen sie vor: