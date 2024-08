Smart ist weiter auf der Flucht nach vorn und wagt sich aus der Stadtmitte heraus: Nach dem Ende des winzigen Fortwo kommt jetzt der #5. Er soll mit größeren und gehobeneren SUV-Modellen konkurrieren.

Leinfelden-Echterdingen (dpa/tmn) - Schluss mit den Kleinen, Smart will jetzt mit den Großen spielen: Nachdem das Joint Venture von Geely und Mercedes den Kleinstwagen Fortwo im Frühjahr begraben hat, kommt jetzt ein Neuzugang aus einer ganz anderen Fahrzeugklasse: Mit dem #5 plane man, von 2025 an in der gehobenen Mittelklasse anzutreten, wie Smart mitteilt.

Zu Preisen, die dem Vernehmen nach unter 50 000 Euro starten sollen, gibt es dann ein elektrisches SUV, das mit 4,71 Metern Länge sogar noch etwas größer ist als ein Mercedes GLC. Das reicht dem Hersteller zufolge für fünf bequeme Sitzplätze, für einen mehr als 1.500 Liter fassenden Kofferraum sowie für einen 72 Liter großen Front-Kofferraum.

Viele Displays und mehr als 700 Kilometer Reichweite

Immer an Bord sein sollen ein großes Head-up-Display mit Augmented-Reality-Technik sowie drei Bildschirme im Cockpit. Außerdem schraubt Smart eine 220-Volt-Steckdose in den Kofferraum.

Zur Antriebstechnik gab es zunächst noch keine genaueren Angaben. Gesetzt sind Smart zufolge aber eine 800-Volt-Architektur und ein 100-kWh-Akku, der binnen 15 Minuten von 10 auf 70 Prozent geladen werden können und mehr als 700 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Zudem soll der #5 der erste Smart werden, der auch mit Allradantrieb zu haben ist.