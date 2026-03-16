MG frischt seinen elektrischen Bestseller auf und spendiert dem MG4 dafür Designretuschen und ein neues Cockpit. Die Hardware bleibt zwar unverändert, bekommt aber etwas Feinschliff.

München (dpa/tmn) - Der MG4 bekommt ein Facelift. Der elektrische Kompakte aus China, der mit einer Länge von 4,29 Metern gegen Konkurrenten wie den VW ID.3 oder den Nissan Leaf antritt, startet nach Angaben des Herstellers in diesem Frühjahr mit aufgefrischtem Design und einem neuen Innenleben.

Ebenfalls neu sind die Preise: Weil die kleinste Batterie bei der Modellpflege aus dem Programm fliegt, wird der MG4 auf dem Papier 20 Prozent teurer. Im direkten Vergleich klettert der Preis allerdings nur um wenige hundert auf 42.990 Euro.

Die wichtigste Änderung gilt dem Cockpit, das er vom großen Bruder MGS5 übernimmt. Dort kombinieren die Chinesen digitale Instrumente und einen Touchscreen in der Mittelkonsole mit ungewöhnlich vielen konventionellen Tastern und Schalter, die die Bedienung erleichtern sollen.

Reichweiten von bis zu 545 Kilometer mit einer Ladung

An der Technik ändert sich zwar im Grunde nichts. Es bleibt bei den drei Varianten mit 140 kW/190 PS oder 180 kW/245 PS und Hinterradantrieb oder beim XPower mit 320 kW/435 PS und Allradantrieb. Doch hat MG nach eigenen Angaben an der Ladeperformance gearbeitet und mit aerodynamischem Feinschliff die Reichweite vergrößert.

Zur Wahl stehen dabei zwei Akkus, die alle mit 11 kW am Wechsel- und bis zu 154 kW am Gleichstrom geladen werden können. Das Einstiegsmodell hat 64 kWh und schafft bis zu 452 Normkilometer, die anderen Varianten fahren mit 77 kWh bis zu 545 Kilometer weit.