Die V-Klasse ist Geschichte und mit ihr die Nähe zum Nutzfahrzeug. Wenn Mercedes nun seine neuen, elektrischen Vans bringt, wollen die mehr Pkw sein denn je – und unterstreichen das schon beim Namen.

Stuttgart (dpa/tmn) - Mercedes enthüllt nach über einem Jahr des Vorgeplänkels seine neuen großen Vans. Konstruiert auf einer eigenen, speziell für den Elektroantrieb entwickelten Plattform rücken sie weiter denn je vom Nutzfahrzeug ab und sollen sich nahtlos einfügen in die Pkw-Palette.

Deshalb ist der Name V-Klasse Geschichte und die neue Generation startet im Sommer zunächst als VLE, teilte der Hersteller mit. Später folgt dann noch eine Luxusversion als VLS und selbst über einen Maybach wird spekuliert. Die Preise beginnen anfangs bei etwa 94.000 Euro und sollen mit weiteren Varianten später auf rund 68.000 Euro sinken.

Bis zu 4.078 Liter Kofferraum

Der VLE misst 5,31 Meter und bietet bei 3,34 Meter Radstand Platz für bis zu acht Personen und je nach Bestuhlung 795 bis 4.078 Liter Kofferraum. Dabei ist der Innenraum wie bei Vans üblich sehr variabel: So gibt es zwei Schiebetüren, die ohne Berührung elektrisch öffnen und voll versenkbare Scheiben haben. Die ebenfalls elektrische Heckklappe hat ein separat zu öffnendes Fenster und man sitzt auf verschiebbaren Einzelsesseln, Loungeliegen oder Lederbänken.

Dazu gibt es eine umfangreiche Digitalausstattung vom «Superscreen-Cockpit» mit drei großen Bildschirmen über die gesamte Breite des Armaturenbretts bis zum 31-Zoll-Display, das im Fond aus dem Dachhimmel klappt und auch eine 8K-Kamera für Videokonferenzen integriert hat.

Auch bei der konventionellen Fahrzeugtechnik meldet Mercedes Fortschritte. So bekommt der VLE für mehr Komfort eine Luftfederung mit vier Zentimetern Niveauausgleich und eine Hinterachslenkung, die den Wendekreis auf das Niveau einer A-Klasse drücken soll.

Reichweite von mehr als 700 Kilometer ist möglich

Zum Start gibt es den Van als VLE 300 mit 200 kW/272 PS und Heckantrieb oder als VLE 400 4MATIC, mit zwei Motoren und 305 kW/415 PS, die beide ein Tempo von 180 km/h erreichen.

Die Batterie hat laut Mercedes eine Kapazität von 115 kWh und ermöglicht bestenfalls mehr als 700 Kilometer Reichweite, bevor mit mehr als 300 kW nachgeladen werden muss. Später folgt eine Version mit 80 kWh Kapazität, außerdem will Mercedes - ähnlich wie bei CLA & Co - dann auch Verbrenner anbieten.