Sie bleiben zwar SUV der alten Schule. Doch Mercedes gibt seinen dicken Brummern GLE und GLS im Sommer eine kleine Dosis Vitamin E.

Tuscaloosa (dpa/tmn) - Mercedes feiert fünf Millionen produzierte SUV aus dem US-Werk Tuscaloosa und verpasst den beiden wichtigsten Protagonisten zu dieser Gelegenheit ein großes Update: GLE und GLS bekommen nach den Sommerferien nicht nur die für ein Facelift üblichen Designretuschen, sondern auch ein komplett neues Cockpit sowie neue Motoren, teilte der Hersteller mit.

So konsequent auf die Zukunft ausgerichtet wie der neue GLC mit Elektroantrieb sind die beiden großen SUV aus den USA zwar nicht. Doch werden alle Antriebe künftig mindestens mit einem Startergenerator zum Mild-Hybrid aufgerüstet.

Sechs- und Achtzylinder sind im Angebot

Alle Motoren werden so mit einem 17 kW/23 PS starken Booster als Anlasser milde hybridisiert, so Mercedes. Die Basis bildet ein drei Liter großer Reihensechszylinder. Als Diesel leistet er 245 kW/333 PS oder 270 kW/367 PS und als Benziner 280 kW/381 PS. Da bekommt er zudem noch einen elektrischen Verdichter, der beim Anfahren oder beim Überholen für mehr Nachdruck sorgen soll.

Außerdem gibt es einen neuen V8-Motor mit 395 kW/537 PS. Als Kompromissangebot an die Generation E gibt es zudem weiterhin einen Plug-in-Hybrid mit etwa 100 Kilometer elektrischer Reichweite und 125 kW/170 PS starker E-Maschine, der nun aber ebenfalls auf dem Sechs- statt wie bisher auf dem Vierzylinder fußt. Hier leistet der Verbrenner laut Werk aber nur 240 kW/326 PS.

Großer Bildschirm - aber es gibt auch analoge Bedienelemente

Während außen vor allem neue Scheinwerfer und Rückleuchten von der Überarbeitung künden, baut Mercedes innen den sogenannten Superscreen ein, der die Bedienung weitgehend digitalisiert. Im Gegenzug kehren am Lenkrad Walzen und Wippen zurück und ersetzen die Sensortasten.

Mit dem großen Bildschirm über das gesamte Armaturenbrett hält laut Mercedes zudem eine neue Software-Generation Einzug, die mehr künstliche Intelligenz nutzt, eine größere Auswahl an Apps unterstützt und schlauere Assistenten ermöglicht.

Zwar geht es bei der großen Jubiläumsfeier erst mal nur um den GLE als Steilheck und Coupé sowie um den GLS. Doch im Sommer geht die Party weiter. Dann gibt es auch Facelifts für die AMG-Modelle und den GLS Maybach, stellte Mercedes in Aussicht.