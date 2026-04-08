Rein elektrische Kombis suchte man bei Mercedes vergeblich - bislang. Mit dem CLA Shooting Brake ändert sich das.

Stuttgart (dpa/tmn) - Den Mercedes CLA gibt es künftig auch als Shooting Brake. Damit wird der Ableger des jüngsten Einstiegsmodells zum ersten elektrischen Kombi der Schwaben.

Der Verkauf beginnt in diesem Frühjahr und die Preise starten dem Hersteller zufolge bei 48.250 Euro für die Elektroversion. Genau wie die Coupé-Limousine gibt es den Shooting Brake wahlweise auch als Hybrid-Benziner, dann sinkt der Einstiegspreis auf 44.279 Euro, so Mercedes.

Gegenüber dem viertürigen normalen CLA hat Mercedes beim Shooting Brake das Dach verlängert und ein steiles Heck angesetzt. So wächst der Kofferraum auf 455 Liter, durch das Umklappen der Sitzlehne lässt er sich auf 1.290 Liter erweitern. Dazu kommen noch einmal rund 100 Liter Stauraum im sogenannten Frunk unter der vorderen Haube.

Sechs Motorisierungen stehen zur Wahl

Am Antrieb ändert sich nichts: Auch der Kombi startet als CLA 200 mit 165 kW/224 PS und 58 kWh für 525 Normkilometer. Alternativ gibt es den CLA 250+ mit 200 kW/272 PS Motorleistung und einem Akku von 85 kWh für 769 Kilometer Normreichweite, oder den CLA 350, bei dem zwei Motoren zusammen 260 kW/354 PS leisten und der Akku auf dem Prüfstand für 743 Kilometer reicht.

Für die Benzin-Welt bietet Mercedes einen Hybrid in drei Leistungsstufen an: Zur 22 kW/30 PS starken E-Maschine in der Achtgang-Doppelkupplung kommt ein 1,5 Liter großer Vierzylinder-Benziner, der wahlweise 100 kW/136 PS, 120 kW/ 163 PS oder 140 kW/190 PS leistet. Die beiden stärkeren Modelle bietet Mercedes auch mit Allradantrieb an.