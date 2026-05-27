Bislang hat Lexus für die Generation E nur kleinere Brötchen gebacken. Doch nun steigt man groß ein und elektrifiziert die Fünf-Meter-Limousine ES. Ein Kurswechsel mit Kompromissen.

San Diego (dpa/tmn) - Lexus fährt seine erste Elektro-Limousine vor: Wenn im Sommer die achte Generation des ES in den Handel kommt, soll es den Konkurrenten von Mercedes E-Klasse oder BMW 5er erstmals mit Batterie statt Benzintank geben. Die Preise dafür beginnen bei 59.600 Euro, teilt der Hersteller mit. Für seine neue Variante hat Lexus den ES komplett umgestaltet: Er geht um 17 Zentimeter in die Länge, streckt sich nun auf 5,14 Meter und wird von der klassischen Limousine zum Schrägheck.

Obwohl der Radstand ebenfalls deutlich gewachsen ist und fast drei Meter misst, bauen die Japaner eine vergleichsweise kleine Batterie ein. Sie hat je nach Variante 71 oder 72 kWh und ermöglicht laut Lexus bestenfalls eine Normreichweite von 581 Kilometern. Auch beim Laden ist der ES etwas hintendran: Mehr als 150 kW sind bei den 400-Volt-Akkus nicht drin.

Diese Antriebe stellt Lexus zur Wahl

Den Antrieb übernimmt im ES 350e ein E-Motor an der Vorderachse mit 165 kW/224 PS. Beim ES 500e montieren die Japaner je einen Motor pro Achse und kommen so auf eine Systemleistung von 252 kW/343 PS. Damit sind maximal 160 oder 200 km/h möglich. Wahrscheinlich weiß man beim Hersteller selbst, dass man mit diesen Daten kaum mit den Elektro-Limousinen der Konkurrenz mithalten kann – egal ob aus Europa oder China. Deshalb lassen sie sich ein Hintertürchen offen und bieten den ES auch als Hybrid an.

Dann knurrt unter der Haube ein 2,5 Liter großer Vierzylinder und an der Vorderachse surrt ein kleiner E-Motor, der aus einem Pufferspeicher gespeist wird. Die Systemleistung gibt Lexus mit 148 kW/198 PS an, die Höchstgeschwindigkeit mit 200 km/h und den Verbrauch mit 4,8 Litern. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 109 g/km.