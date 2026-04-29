Wenn das mal keinen Familienzwist gibt: Die chinesische Adoptivtochter Leapmotor stellt Stellantis-Stromern wie dem Opel Astra jetzt den B05 entgegen - mit besserer Technik und günstigeren Preisen.

Huzhou (dpa/tmn) - Leapmotor dringt in die elektrische Kompaktklasse vor: Das chinesische Start-up, das im Rest der Welt als Adoptivtochter zur Stellantis-Familie gehört, hat dafür jetzt den B05 vorgestellt.

Der handliche Fünftürer mit Steilheck tritt mit einer Länge von 4,43 Metern ab Juli auch bei uns gegen Autos wie den Opel Astra oder den Peugeot 308 an. Nur: Mit einem Einstiegspreis von etwa 28.000 Euro wird er deutlich günstiger sein als die Elektroversionen der Geschwister. Selbst deren Verbrenner sind zu diesem Preis nicht zu bekommen.

Zwei Motorisierungen und bestenfalls 600 Kilometer Reichweite

Der B05 ist aber nicht nur billiger, sondern auch besser als die anderen Konzernmodelle: Es gibt ihn laut Leapmotor in China mit zwei Motorisierungen von entweder 132 kW/180 PS oder 160 kW/218 PS, die das Auto auf bis zu 160 km/h beschleunigen.

Die Akku-Kapazitäten liegen wahlweise bei 43,9 kWh, 56,2 kWh oder 67,1 kWh, was bestenfalls für mehr als 600 Norm-Kilometer reicht. Mittelfristig sollen diese auch in Deutschland - wie schon jetzt in China - auf 800 Volt umgestellt werden und laden dann in 18 Minuten von 30 auf 80 Prozent, so der Hersteller.

Damit will es Leapmotor aber nicht bewenden lassen, sondern liebäugelt bereits mit einer Sportversion, die gerade auf der Automesse in Peking Premiere hatte. Die sieht nicht nur etwas schnittiger aus. Sondern sie bekommt zudem 180 kW/245 PS und Auslauf bis 170 km/h in der Spitze.