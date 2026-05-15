Kompaktwagen aus Korea: Der i30 ist die Alternative von Hyundai zum VW Golf. Einiges spricht für das Modell – aber auch sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU)?

Berlin (dpa/tmn) - Die Auswahl ist groß beim i30: Es gibt ihn in populären Karosserievarianten, die Motorenpalette ist breit. Und dann wurden auch Sportversionen aufgelegt - zu erkennen am N in der Typenbezeichnung.

Doch auch bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) zeigt sich eine gewisse Vielfalt – in puncto Problemfeldern. So schreibt der «Auto Bild TÜV-Report 2026»: «Mängelfreie Exemplare liegen in allen Baureihen unter dem Durchschnitt.»

Modellhistorie: Wir betrachten die Generationen Nummer zwei und drei, die in den Jahren 2011 bzw. 2017 in den Handel kamen. Eine sanfte Modellpflegemaßnahme führte der südkoreanische Hersteller beim zweiten i30 mit überarbeiteter Front und breiterem Angebot bei den Assistenzsystemen 2015 durch. Doppelkupplungsgetriebe wurden verfügbar.

Der Nachfolger erhielt Updates 2020 und 2024, als zuletzt der Kühlergrill optisch verändert, das Cockpit aufgewertet und die Assistenten nochmals überarbeitet wurden. So verfügt der Notbremsassistent nun auch über eine Fahrraderkennung.



Der Nachfolger erhielt Updates 2020 und 2024, als zuletzt der Kühlergrill optisch verändert, das Cockpit aufgewertet und die Assistenten nochmals überarbeitet wurden. So verfügt der Notbremsassistent nun auch über eine Fahrraderkennung. Karosserie und Varianten: Die zweite Generation wurde noch als Fünftürer mit Schrägheck, als Kombi (cw) und als Dreitürer-Coupé gebaut. Der Dreitürer ist beim Nachfolger passé. Dafür gibt es die fünftürige Fließhecklimousine, Fastback genannt. Die sportlicheren Versionen tragen ein großes N im Namen.



Abmessungen (laut ADAC



Stärken: Der i30 wurde schon oft als Alternative zum VW Golf genannt. Unbenommen zu den Qualitäten zählen die direkte Lenkung, der Variantenreichtum und die vielen Assistenten. Laut Report machen die Bremsleitungen und -schläuche bei der HU so gut wie keine Probleme, recht solide sind auch die Achsaufhängungen. Bei Federn und Dämpfern bleibt nur der ältere i30 unauffällig, bei Lenkanlage und Licht der jüngere.



Schwächen: Aber die Probleme überwiegen. So erntet die Drittauflage bei Federn und Dämpfern zur zweiten HU im Fahrzeugalter von fünf Jahren erhöhte Beanstandungsquoten. Die Abgasuntersuchung (AU) verpatzt der neuere i30 öfter als sein Vorgänger, auch «mangelhafte Abgasanlagen sind ein Schwachpunkt des neuen i30», notiert der TÜV-Report.



Beim Vorgänger ist zu oft das Abblendlicht verstellt, während die Blinker bei beiden Sorgen bereiten. Funktion von Fuß- und Handbremse lassen bei Generation Nummer zwei immer wieder zu wünschen übrig. Betrifft beide: Ab der zweiten Pflichtuntersuchung wird erhöhter Bremsscheibenverschleiß festgestellt.



Beim Vorgänger ist zu oft das Abblendlicht verstellt, während die Blinker bei beiden Sorgen bereiten. Funktion von Fuß- und Handbremse lassen bei Generation Nummer zwei immer wieder zu wünschen übrig. Betrifft beide: Ab der zweiten Pflichtuntersuchung wird erhöhter Bremsscheibenverschleiß festgestellt. Pannenverhalten: Zuverlässig, aber je nach Erstzulassungsjahr auch mittelmäßig – so schneidet der i30 in der ADAC-Pannenstatistik ab. Zu den besseren Jahrgängen zählen Modelle von 2015 bis 2017 sowie ab 2020.



Weniger gut sind solche von 2011 bis 2014 sowie von 2018 und 2019. Als Pannenschwerpunkte nennt der Club: die Starterbatterie (2011 bis 2019), die Zündkerzen (2011 bis 2012 sowie 2014) und die Zündspule bei Benzinern von 2013.



Weniger gut sind solche von 2011 bis 2014 sowie von 2018 und 2019. Als Pannenschwerpunkte nennt der Club: die Starterbatterie (2011 bis 2019), die Zündkerzen (2011 bis 2012 sowie 2014) und die Zündspule bei Benzinern von 2013. Motoren: zweite Generation: Benziner (Vierzylinder, Frontantrieb): 73 kW/99 PS bis 137 kW/186 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS bis 100 kW/136 PS; dritte Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 73 KW/99 PS bis 206 kW/280 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 70 kW/95 PS bis 100 kW/136 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: