Aalglatte SUVs gibt es wie Sand am Meer, wird sich Great Wall Motors gedacht haben. Deshalb bringen die Chinesen jetzt eine Reihe recht grob gezeichneter Geländewagen nach Europa.

Friedberg/Baoding (dpa/tmn) - Drei sind offenbar nicht genug: Nachdem Great Wall Motors mit Ora, Wey und Haval hierzulande bereits drei Marken an den Start gebracht hat, haben die Chinesen jetzt den Europa-Launch einer vierten Tochter angekündigt: Zum Jahreswechsel wollen sie unter dem Namen Tank (englisch für Panzer) eine Reihe von Geländewagen anbieten.

Die Fahrzeuge mit kantigem Aufbau und robuster Technik sollen einen Kontrapunkt in der Flut weichgespülter SUVs setzen. Wettbewerber sind dann eher der Land Rover Defender oder der Toyota Land Cruiser als der VW Tiguan oder der Kia Sportage.

Drei Modelle mit Leiterrahmen, Allrad und Sperrdifferential

Geplant sind zunächst drei Modelle, wie der Hersteller mitteilt: der Tank 300, der Tank 400 und der Tank 500. Sie alle stehen auf einer rustikalen Leiterrahmen-Konstruktion, haben immer Allradantrieb und Sperrdifferentiale und liegen in der Länge knapp unter oder über fünf Metern. Dazu gibt es weit ausgestellte Kotflügel, robuste Planken am Blech und ein außen angeschlagenes Ersatzrad.

Beim Antrieb zeigt sich auch die neue Marke flexibel: Wie bei allen anderen Marken von Great Wall Motors gibt es auch bei Tank reine Benziner und solche mit mehr oder minder aufwendigen Hybrid-Modulen. Und als einer von wenigen chinesischen Herstellern bringt GWM für die Tank-Geländewagen auch einen Diesel nach Europa.