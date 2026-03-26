Er bietet ähnlich viel wie ein VW Tiguan und kostet kaum mehr als ein Dacia Duster. So will der Jolion Pro zu einem der günstigsten SUV in der Kompaktklasse werden.

Friedberg (dpa/tmn) - Haval steigt mit dem Jolion Pro in den Preiskampf in der Kompaktklasse ein. Denn wenn die Marke des chinesischen Herstellers Great Wall Motors in diesem Frühjahr das handliche SUV von knapp 4,50 Metern Länge an den Start bringt, soll der Wagen 24.990 Euro kosten. Damit ist er dem Dacia Duster preislich deutlich näher als einem VW Tiguan.

Trotzdem soll der sehr traditionell gezeichnete Fünfsitzer kein Sparbrötchen sein: Zum soliden Platzangebot und 381 bis 952 Litern Kofferraumvolumen gibt es Klimaautomatik, einen E-Sitz für den Fahrer, digitale Instrumente und Touchscreen-Infotainment sowie ein Panoramadach als Standard, wie Great Wall Motors mitteilt.

Der Antrieb setzt auf einen 1,5-Liter-Vierzylinder

Den Antrieb übernimmt laut Hersteller ein 1,5 Liter großer Vierzylinder-Turbo mit 130 kW/177 PS, der über ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe auf die Vorderräder wirkt.

Er beschleunigt den Wagen laut Werk in 7,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bis zu 190 km/h. Dabei verbraucht er im Mittel 7,4 Liter und kommt auf einen CO2-Ausstoß von 167 g/km.