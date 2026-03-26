Viel Auto fürs Geld und dazu noch vertraute Technik: Statt komplett auf Elektrifizierung zu setzen, kommt der neue Haval H6 aus China ganz bewusst als konventionelles SUV mit Hybridantrieb.

Friedberg (dpa/tmn) - Autos wie VW Tiguan und Toyota RAV-4 bekommen kostengünstige Konkurrenz aus China. Denn Great Wall Motors bringt jetzt auch bei uns den Haval H6 in Stellung. 4,70 Meter lang und betont klassisch gezeichnet, gibt es das SUV ab sofort zu Preisen ab 31.990 Euro, wie der Hersteller mitteilt.

Der Geländewagen bietet Platz für fünf Passagiere und hat je nach Konfiguration 560 bis 1.445 Liter Kofferraumvolumen. Schon die Basisversion ist laut Great Wall Motors mit E-Sitzen, Infotainment-System und Klimaautomatik üppig ausgestattet. Im Topmodell bauen die Chinesen auch ein Panoramadach und sogar ein Head-up-Display ein.

Hybridantrieb mit 243 PS Systemleistung

Für Vortrieb sorgen eine 1,5-Liter großer Vierzylinder-Benziner und eine E-Maschine, die zu einem Hybridantrieb zusammengeschaltet werden. Die Systemleistung gibt der Hersteller mit 179 kW/243 PS an und stellt dank einer 1,67 kWh großen Pufferbatterie kurze Strecken auch rein elektrisch in Aussicht.

Arbeiten beide Motoren zusammen, beschleunigt der Haval in 8,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bis zu 175 km/h. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 5,9 Litern und den CO2-Ausstoß mit 134 g/km an.