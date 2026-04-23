Rustikale Optik, komfortable Kabine und gleich drei Antriebsvarianten: Auf den ersten Blick ist der neue H7 ein Hardcore-Geländewagen wie viele andere. Bis es ums Geld geht.

Baoding (dpa/tmn) - Der chinesische Hersteller Great Wall Motors (GWM) erweitert das Exportprogramm seiner Marke Haval in diesem Herbst um ein rustikales SUV im Stil von Land Rover Defender oder Toyota Land Cruiser.

Der H7 sieht mit reichlich Plastikbeplankung, ausgestellten Radläufen, Trittleisten, Dachträger samt Leiter und dem an der Hecktür angeschlagenen Ersatzrad nicht nur aus wie die berühmten Konkurrenten. Er hat mit einer Länge von 4,80 Metern auch ein ähnliches Format. Das garantiert entsprechend großzügige Platzverhältnisse in der Kabine, die im Kontrast zur Karosserie komfortabel ausgestattet ist und mit großen Bildschirmen ein Hightech-Ambiente bieten will.

Stets mit Option auf Allrad

Technisch nimmt der H7 seine Sache ernst und wird laut Haval in allen Antriebsversionen mit der Option auf Allrad angeboten – zum Teil mit Differenzialsperre.

Zur Wahl stehen dabei drei Konfigurationen: Es gibt ihn als reinen Verbrenner mit einem 2,0-Liter-Benziner und 164 kW/223 PS, als Hybrid oder als Plug-in-Hybrid. Dann arbeitet unter der Haube ein 1,5 Liter großer Benziner mit 110 kW/150 PS, dem bis zu zwei E-Motoren zugeschaltet werden. So kommt der Kurzzeitstromer auf eine Systemleistung von 182 kW/248 PS. Für die Version mit 33 kWh großem Pufferakku und rund 120 Kilometern elektrischer Reichweite stellt Haval 340 kW/462 PS beim Allradler und 240 kW/326 PS beim Fronttriebler in Aussicht.

So teuer wird der rustikale Wagen

Bei Aussehen, Abmessungen und Antrieb eifert der H7 zwar den Offroad-Legenden nach. Wenn es ums Geld geht, ziehen die Chinesen allerdings die Discount-Karte: Mit einem geplanten Einstiegspreis zwischen 35.000 und 40.000 Euro kostet er nur etwas mehr als halb so viel wie die genannte Konkurrenz.