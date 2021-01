Mit dem ID.4 setzt VW zum großem Sprung an. Denn das erste elektrische Crossover aus Wolfsburg präsentiert sich als modernes Alltagsauto für die Ära der E-Mobilität. Was ist von dem Hoffnungsträger zu erwarten?

Berlin (dpa-infocom) – VW macht ernst mit dem elektrischen Umbruch. Denn nur wenige Wochen nach ihrem Erstling ID.3 schicken die Niedersachsen nun den ID.4 ins Rennen. Zu Preisen von zunächst 49.950 Euro aufwärts und mittelfristig mal ab 36.950 Euro soll er den Tiguan der Strom-Ära geben und vor allem Familien an das elektrische Fahren heranführen.

Dafür setzt VW auf das aktuell gängigste Format und konstruiert aus dem modularen Baukasten ein SUV von stattlichen 4,70 Metern, das mit seiner betont glatten Karosserie und der windschnittigen Form sehr viel moderner auftritt als Tiguan und Co. Vor allem aber bietet es deutlich mehr Platz: Weil die elektrische Antriebstechnik weniger Bauraum benötigt und die Achsen weiter auseinanderrücken, wächst der Radstand auf 2,77 Meter. Vor allem im Fond geht es sogar großzügiger zu als im SUV-Flaggschiff Touareg. Und auch wenn es weder eine verschiebbare Rückbank, noch einen so genannten Frunk unter der vorderen Haube gibt, bleibt genügend Platz für das Gepäck: 543 Liter passen hinter die elektrische Heckklappe. Wenn die Rückbank flachliegt, sind es bald dreimal so viel. Wenn auch das nicht reicht, bietet der ID.4 standardmäßig zwei Extras, die bei E-Autos nicht selbstverständlich sind: Eine Anhängerkupplung und eine Dachreling.

Alte Bedienung, neues Ambiente

Ausstattung und Anzeigekonzept kennt man bereits vom ID.3. Auch der erste elektrische Geländewagen aus Wolfsburg fährt deshalb mit einem digitalen Cockpit, in dem es statt Schaltern fast nur noch Sensorfelder und den Touchscreen gibt. Ebenfalls hat er das neue Head Up-Display mit aktiven Grafiken, die sich situationsgerecht in die Straßenlandschaft fügen, und die Ambientebeleuchtung, die w