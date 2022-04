Sportlicher als der Hyundai Ioniq 5 und vornehmer als der Kia EV6. Mit dem GV60 der Schwestermarke Genesis kommt ein weiteres E-Modell der Koreaner. Ein Detail erinnert an Sportwagen.

Offenbach (dpa/tmn) - Nach eher konventionell gestrickten Baureihen startet Genesis jetzt ins Elektro-Zeitalter. Denn nur ein Jahr nach dem Europadebüt schickt die luxuriöse Schwester von Hyundai und Kia den GV60 ins Rennen.

Das Elektroauto soll in Europa noch vor den Sommerferien in den Handel kommen und mindestens 56 370 Euro kosten. Das hat der Hersteller bei abschließenden Testfahrten mit kaum mehr getarnten Prototypen angekündigt.

Modernes Cockpit mit Bildschirm und etwas Bling-Bling

Neu seien aber nicht nur der Antrieb, sondern auch das Ambiente und die Ausstattung, so Genesis weiter. So gibt es hier erstmals einen durchgehenden Bildschirm im Cockpit, digitale Außenspiegel und einen Fingerabdrucksensor, über den der Wagen personalisiert werden kann.

Blickfang allerdings ist die Christal Sphere genannte Glaskugel auf dem Mitteltunnel, die vor dem Anlassen bunt flimmert und sich danach in das Drehrad für die Gangwahl verwandelt.

Entgegen früherer Ankündigungen hat Genesis das Modellprogramm für den GV60 zunächst etwas eingedampft und bietet das rund 4,50 Meter lange SUV jetzt nach eigenen Angaben nur noch in zwei Varianten an.

Mit 160 kW/218 PS starkem Heck- und 74 kW/100 PS starkem Frontmotor oder mit zwei Triebwerken von 160 kW/218 PS und einem sogenannten Boost-Button. Über diesen Knopf kann der Fahrer wie sonst nur bei Sportwagen etwa von Porsche für zehn Sekunden die Leistung pro Motor um 20 kW/27 PS erhöhen und so zum Beispiel zügiger Überholen.

Bis zu 470 Kilometer Reichweite

Wobei es dem GV60 auch sonst nicht an Elan mangelt: Mit bis zu 700 Nm beschleunigt die Topversion schließlich in 4,0 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bis zu 235 km/h. Basis dafür ist in beiden Fällen ein Akku mit 77,4 kWh, der eine Normreichweite von bis zu 470 Kilometern ermöglicht. Danach lädt der GV60 mit bis zu 350 kW und kommt so binnen 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent.