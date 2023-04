Frische Lieferung von Ford: Der Kölner Hersteller legt den Kleintransporter Transit Courier neu auf - auch als E-Auto.

Köln (dpa/tmn) - Ford bringt einen neuen Lademeister: Für das zweite Halbjahr hat der Kölner Hersteller jetzt die nächste Generation des Transit Courier angekündigt. Der Kastenwagen soll zunächst als Benziner und Diesel und ab Ende 2024 erstmals auch als E-Modell gegen Konkurrenten wie Renault Kangoo oder Citroën Berlingo antreten.

Der Wagen wird deutlich geräumiger als bisher und fasst erstmals zwei Euro-Paletten, so die Kölner weiter. Mit dem Generationswechsel steige das Ladevolumen um rund 25 Prozent auf bestenfalls 2,9 Kubikmeter. Während es die Verbrenner dabei etwa auch als familienfreundlichen Kombi mit dreisitziger Rückbank gibt, beschränkt sich Ford beim E-Transit auf einen zweisitzigen Kastenwagen.

Verbrenner und im nächsten Jahr die E-Variante

Unter der Haube gibt es laut Ford die Wahl zwischen einem 1,5 Liter großen Diesel und 74 kW/100 PS, zwei 1,0 Liter großen Dreizylinder-Benzinern mit 74 kW/100 PS oder 92 kW/125 PS oder einer 100 kW/136 PS starken E-Maschine.

Wie groß der Akku und so die Reichweite wird, lässt Ford noch offen. Allerdings soll er sich an Schnell-Ladestationen in unter 35 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen lassen. Angehängt an eine 11-kW-Wallbox lädt die Batterie in 5,7 Stunden von 10 auf 100 Prozent.