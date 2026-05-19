Kia macht dem VW T-Roc Konkurrenz: Nach EV3 und EV2 bringen die Koreaner jetzt auch ein konventionelles SUV für die Kompaktklasse. Aber ganz ohne Akku geht es nicht.

Seoul (dpa/tmn) - Kia bringt einen neuen Kompakt-SUV an den Start. Ab Sommer soll der Seltos zu Preisen ab 34.190 Euro gegen Konkurrenten wie den VW T-Cross oder den Toyota C-HR ins Rennen gehen, teilt der Hersteller in Seoul mit. Anders als bei den letzten Neuheiten EV3 und EV2 setzen die Koreaner dabei allerdings wieder auf konventionelle Antriebe, selbst wenn das Design des 4,43 Meter langen Viertürers mit der steilen Front und der kantigen Silhouette stark an die Elektromodelle erinnert.

Wobei: So ganz ohne E-Power geht es auch beim Seltos nicht. Sondern als Topversion bringt Kia später im Jahr einen bis zu 111 kW/154 PS starken Hybrid, der mit einem knapp zwei kWh großen Pufferakku zumindest wenige hundert Meter elektrisch fahren kann. Weil es gegen Aufpreis zudem eine E-Maschine an der Hinterachse gibt, hat der dann auf 131 kW/178 PS erstarkte Seltos sogar Allradantrieb.

Sitzheizung im Fond und familienfreundlicher Kofferraum

Zum Start muss allerdings der 1,6 Liter große Benziner auch ohne elektrische Unterstützung genügen, wird dafür aber mit einem Turbo ergänzt. Dann stehen 132 kW/180 PS im Fahrzeugschein und auch dann gibt es für 2.000 Euro Aufpreis die Option auf Allradantrieb.

Während sich der Fahrer auf bis zu 208 km/h einstellen kann, lockt Kia die Hinterbänkler mit 2,69 Metern Radstand und einer Rückbank, deren Neigung sich um 24 Grad verstellen lässt. Außerdem sind auch im Fond Finessen wie die Sitzheizung verfügbar. Der Kofferraum des Seltos fasst dabei familienfreundliche 536 Liter und lässt sich auf 1.511 Liter erweitern.