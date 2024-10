Trübes Herbstwetter erfordert immer eingeschaltetes Fahrradlicht, um gesehen zu werden. Um den Gegenverkehr dabei nicht zu blenden, empfiehlt der pd-f, die Lampe so einzustellen, dass man bis zu zehn Meter im Voraus sehen kann. Die eigene Sichtbarkeit kann man zusätzlich mit heller Kleidung oder einer Warnweste sowie reflektierenden Elementen auf Jacke oder Helm erhöhen.

Weniger Luftdruck bedeutet, dass der Reifen mehr Kontakt mit der Straße hat, was für besseren Grip sorgt. Der passende Druck hängt laut dem pd-f von den Reifen und der Beladung ab – es sollte aber nie weniger Luft sein, als auf der Reifenflanke als Mindestdruck angegeben ist. Eine Luftpumpe mit Druckanzeige kann dabei helfen, den Druck zu kontrollieren.

