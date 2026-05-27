Porsche bittet beim neuen Cayenne jetzt zur Kurvendiskussion. Nein, nicht wegen des Fahrverhaltens, sondern wegen der Linienführung. Die Formel: weniger Laderaum, mehr Reichweite.

Stuttgart (dpa/tmn) - Porsche bietet den neuen Cayenne im Sommer in einer weiteren Variante an. Parallel zum Steilheck bringen die Schwaben genau wie bei den Verbrennermodellen auch ein Coupé ihres elektrischen Flaggschiffs.

Nach wie vor mit vier Türen, aber etwas flacher als bisher, kostet die neue Karosserievariante laut Hersteller mindestens 109.000 Euro und damit knapp 4.000 Euro mehr als das Steilheck.

Weniger Windwiderstand, mehr Reichweite

Dafür gibt es zwar mit 534 bis 1.347 Liter je nach Konfiguration zum Teil deutlich weniger Kofferraum. Aber erstens hat der Cayenne in beiden Varianten ja noch einen 90 Liter großen Stauraum im Bug. Und zweitens versprechen die Schwaben für die Platzeinbußen eine etwas größere Reichweite. Weil die Karosserie windschnittiger ist, soll der Cayenne mit seinem 113 kWh großen Akku bis zu 18 Kilometer weiterkommen und je nach Modellvariante zwischen 637 und 669 Normkilometer schaffen. Danach wird mit bestenfalls 400 kW nachgeladen.

Während es bei Proportionen und Platzangebot leichte Unterschiede gibt, sind die beiden Varianten unter dem Blech identisch: