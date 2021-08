Seit fast einem Vierteljahrhundert hält Audi sein Sport-Coupé TT im Programm. Wer einen günstigen Einstieg sucht, kann gebraucht zuschlagen - eine gute Idee?

Berlin (dpa/tmn) - Ein Golf im Audi-Pelz: Der TT basiert technisch auf dem Evergreen aus Wolfsburg, tritt aber gegen teure Sportwagen wie den Porsche Cayman oder Jaguar F-Type an. Bei der Hauptuntersuchung (HU) kassiert der TT fast nur Lob, leistet sich in einer Disziplin in jungen Jahren aber mehr Patzer als ältere Exemplare.

Modellhistorie: Audi brachte den handlichen Sportwagen im Jahr 1998. Die hier betrachteten Zweit- und Drittauflagen kamen 2006 und 2014 auf den Markt. Markanteste Änderung des Facelifts von 2010 neben der optischen Retusche: VR6-Motoren flogen aus dem Programm. Der Nachfolger erhielt 2018 seine Modellpflege, bei der sich Audi vom Diesel und dem Fünfzylinder trennte; der Rest der Motoren erfüllt seitdem die Norm Euro 6d-TEMP.

Karosserievarianten: Der TT ist ein 2+2-Sitzer, den es als Coupé sowie als Roadster mit Stoffverdeck gibt.

Abmessungen (laut ADAC): Zweite Modellgeneration: 4,18 m x 1,84 m x 1,35 m bis 1,36 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 290 l (Coupé), 250 l (Cabrio); dritte Modellgeneration: 4,18 m bis 4,19 m x 1,83 m x 1,35 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 305 l bis 712 l (Coupé), 280 l (Cabrio).

Stärken: Der TT ist gut verarbeitet, fährt sportlich und macht auch mit Vorderradantrieb auf engkurvigen Landstraßen eine gute Figur. Laut „Auto Bild Tüv-Report 2021“ ist das Fahrwerk „überaus haltbar“ und kassiert bei der HU Bestnoten. Die Beleuchtung schneidet in allen Jahrgängen überdurchschnittlich gut ab. Nahezu mängelfrei zeigen sich Bremsleitungen und -schläuche, die Auspuffanlagen arbeiten bis ins Alter solide.

Schwächen: Kurios: Schon bei der zweiten HU im Fahrzeugalter von fünf Jahren werden mehr Bremsscheiben aufgrund von Verschleiß beanstandet als bei elfjährigen Exemplaren des Vorgängers. Ab der fünften HU gibt es einen Mängelanstieg bei den Antriebswellen, ebenso bei der vorderen Beleuchtung. Ölverlust nimmt mit den Jahren zu, bleibt aber dennoch im Bereich unterdurchschnittlicher Mängelquoten.

Pannenverhalten: Der ADAC schreibt mit Blick auf seine Pannenstatistik: „Der Audi TT hat eine durchgehend weiße Weste und schneidet in allen Jahren sehr gut ab.“ Pannenschwerpunkte: keine.

Motoren: Benziner (Vier-, Fünf- und Sechszylinder, Front- und Allradantrieb): 118 kW/160 PS bis 294 kW/400 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 125 kW/170 PS und 135 kW/184 PS.

Marktpreise laut „DAT Marktspiegel“ der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern): - TT 2.0 TFSI quattro (2014); 155 kW/211 PS (Vierzylinder); 100.000 Kilometer; 15.900 Euro (Roadster: 16.150 Euro).

- TT RS 2.5 TFSI quattro (2016); 228 kW/310 PS (Vierzylinder); 75.000 Kilometer; 23.150 Euro (Roadster: 24.150 Euro).

- TT 2.0 TDI quattro (2018); 135 kW/184 PS (Vierzylinder); 59.000 Kilometer; 20.600 Euro (Roadster: 22.250 Euro).