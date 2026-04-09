Wenn die Spanier im Sommer den Raval bringen, beginnt damit eine Offensive für elektrische Kleinwagen. VW und Skoda folgen, und noch eine weitere Konzernmarke hat entsprechende Pläne.

Barcelona (dpa/tmn) - Die Seat-Schwester Cupra bringt als erste Marke aus dem VW-Konzern einen modernen Kleinwagen an die Ladesäule. Das neue Einstiegsmodell heißt Raval und soll in diesem Sommer in den Handel kommen, kündigte der Hersteller an. Der Einstiegspreis liegt bei rund 26.000 Euro.

Dafür gibt es einen 4,05 Meter kurzen Fünftürer, der bei 2,60 Meter Radstand Platz für fünf Personen und bis zu 430 Liter Gepäck bietet. Dafür hat der VW-Konzern die Architektur seines Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) von Heck- auf Frontantrieb umgestellt und um neue Motoren und Akkus ergänzt.

Zum Start soll es den Raval laut Cupra in vier Leistungsstufen von 85 kW/115 PS bis 166 kW/226 PS geben, mit denen bis zu 175 km/h möglich sind. Zudem plant Cupra mit zwei Akkus von 37 und 52 kWh, mit denen mindestens rund 300 und bestenfalls etwa 450 Kilometer Normreichweite möglich sein sollen. Geladen wird mit 11 kW am Wechsel- sowie 90 oder 130 kW am Gleichstrom.

VW und Skoda folgen mit ihren Modellen

Der Raval kommt nicht alleine. Noch in diesem Jahr gehen auf dem gleichen Baukasten bei VW der ID.Polo an den Start sowie die beiden City-SUV VW ID.Cross und Skoda Epiq. Und auch Audi ist mittlerweile auf den Geschmack gekommen und hat gerade die Entwicklung eines neuen A1 bestätigt, der ebenfalls zu dieser Fahrzeugfamilie zählt.