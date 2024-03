Aber: Man muss sich vor dem Kauf Gedanken darüber machen, wo das Rad geladen werden soll. Denn manche integrierte Akkus ließen sich zwar durch eine Klappe herausnehmen. Bei anderen indes sei das nur noch mit großem Aufwand und Spezialwerkzeug möglich. So ist die Frage nach dem Ladeplatz hier elementar.

Wer sich für ein Elektrofahrrad entschieden hat, sollte über den richtigen Akku nachdenken. Als Faustegel: Große Akkus oder Räder mit Doppel-Akku bringen eine große Reichweite mit sich – heißt längere Touren und weniger Ladepausen. Manche Räder können aber recht schwer werden – über 30 Kilogramm, nennt der pd-f als Beispiel. Das kann mühselig werden, wenn das Rad etwa in den Keller soll.

Allerdings sind Fahrräder ohne E-Motor in der Regel leichter und billiger. Sie sind zudem auch technisch weniger anspruchsvoll. Das kommt dem Selberschrauben bei kleinen Reparaturen zugute, so der pd-f.

Mit Motor werden Sie durch den elektrischen Rückenwind eines beim Treten bis 25 km/h unterstützenden Pedelecs kräftiger: Steigungen verlieren manchen Schrecken, Touren können schon mal länger geplant und so neue Ziele machbar werden.

Göttingen (dpa/tmn) – Mit oder ohne? In vielen Lebenssituationen stellt sich zuweilen diese Frage. Bezogen auf den Fahrradkauf kann das meinen: Wollen Sie ein Fahrrad mit oder ohne Elektromotor? Zur besseren Entscheidungshilfe hat der Pressedienst-Fahrrad (pd-f) einige Überlegungen dazu sowie Tipps zusammengestellt:

Wer sich ein neues Fahrrad kaufen möchte, könnte auch eines mit Elektromotor kaufen. Doch was sind die Vor- und Nachteile eines solchen umgangssprachlich auch E-Bike genannten Pedelecs?

