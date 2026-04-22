Mehr Reichweite, neue Anzeigen, intelligentere Assistenten: Zur Mitte seiner Laufzeit bekommt jetzt auch der 7er BMW die Technik der Neuen Klasse. Und die Verbrenner profitieren auch.

Peking (dpa/tmn) - BMW rollt die Technik der Neuen Klasse weiter aus. Als erstes Bestandsmodell bekommt jetzt der 7er zum Facelift die neue Akku- und Antriebstechnik aus dem iX3 sowie dessen Panoramic Vision Display unter der Frontscheibe.

Seine Weltpremiere feiert das auch optisch noch einmal nachgeschärfte Flaggschiff diese Woche auf der Automesse in Peking, kann ab Mai bestellt werden und kommt im Juli auf die Straße, kündigt der Hersteller an. Die Preise beginnen dann bei 117.900 Euro für den Verbrenner und 121.400 Euro für die Elektroversion i7.

Neue, beleuchtete Niere - und preisgesteuertes Laden

Zu erkennen an einer neuen, beleuchteten Niere und noch schlankeren Scheinwerfern, fährt der i7 mit neuen Akkus und neuen Antrieben. Die Batterien bieten laut BMW bei 112,5 kWh im besten Fall über 700 Kilometer Normreichweite und können neuerdings mit bis zu 250 kW nachgeladen werden.

Dabei führt BMW erstmals ein preisgesteuertes Laden ein und zieht den Strom immer dann, wenn er am günstigsten ist. Angeboten wird der i7 in drei Varianten:

als 50 xDrive mit 335 kW/455 PS

als 60 xDrive mit 400 kW/544 PS

als M70 xDrive mit 500 kW/680 PS

Auch Benziner, Diesel und Plug-in-Hybride im Portfolio

Bei den Verbrennern startet der 7er in Deutschland neuerdings als 740 xDrive mit einem 294 kW/400 PS starken Mild-Hybrid. Alternativ gibt es ab Herbst einen Sechszylinder-Diesel mit 230 kW7313 PS im 740d xDrive sowie zwei Plug-in-Hybriden mit 360 kW/489 PS oder 450 kW/612 PS und rund 80 Kilometern E-Reichweite. Im nächsten Jahr soll es zudem erstmals wieder einen reinen V8-Antrieb geben, stellt BMW in Aussicht.



Ebenfalls aus der Plattformtechnik der Neuen Klasse stammt das Anzeige- und Bedienkonzept mit dem Panoramic Vision-Display am unteren Rand der Frontscheibe, dem neuen Lenkrad und dem frei stehenden Touchscreen über der Mittelkonsole, der im 7er nun erstmals mit einem serienmäßigen Display für den Sozius ergänzt wird.



Neben zahlreichen Ergänzungen und Verfeinerungen bei Ausstattung und Ambiente hat BMW zudem die Assistenzsysteme verbessert. Das freihändige Fahren auf der Autobahn klappt deshalb jetzt von Einfahrt bis Ausfahrt auch über Kreuze und Dreiecke hinweg und in der Stadt gibt es neuerdings Unterstützung beim Abbiegen oder in Kreisverkehren, so BMW weiter.