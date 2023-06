Kia will seiner Generation E Raum für Freizeit und Familie verschaffen. Denn wenn im letzten Quartal der EV9 die Modellpalette krönt, gibt es viele Plätze und noch mehr Platz. Allerdings hat das seinen Preis.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Im Herbst stellt Kia den bereits angekündigten EV9 an die Spitze seines Modellprogramms. Das fünf Meter lange Elektroauto soll laut Hersteller im vierten Quartal starten und wohl mehr als 70 000 Euro kosten. Außen ein SUV, innen aber immer mit drei Sitzreihen und variabel wie ein Van ausgestattet, konkurriert er gleichermaßen mit Modellen wie dem Mercedes EQS SUV oder dem Tesla Model X und dem VW ID.Buzz.

Variabler Innenraum mit vielen Optionen

So gibt es zum robusten Auftritt und der hohen Bodenfreiheit ein besonderes Innenleben: Sitze mit loungeartiger Liegefunktion in der ersten Reihe, zwei einzeln klappbare Sitze in der dritten Reihe und gleich drei Alternativen in der Mitte: Dort haben die Kunden die Wahl zwischen einer Dreierbank oder Einzelsitzen, die ebenfalls eine Liegeposition mit Beinauflage bieten. Alternativ baut Kia Drehsessel ein, die sich für den bequemen Zustieg zur Seite oder für bessere Unterhaltung an Bord gegen die Fahrtrichtung schwenken lassen.

Bis zu 541 Kilometer Reichweite

Der Kofferraum fasst in jeder Konfiguration mindestens 312 Liter und lässt sich auf mehr als 1000 Liter erweitern - die bis zu 90 Liter Stauraum unter der Bughaube nicht mitgerechnet.

Technisch nutzt der EV9 die bekannte E-Plattform des Konzerns mit einem Akku von 99,8 kWh. Der soll dank 800-Volt-Technologie binnen 15 Minuten den Strom für bis zu 239 Kilometer laden und Normreichweiten von maximal 541 Kilometern erreichen. Es gibt den EV9 laut Kia als Hecktriebler mit 150 kW/204 PS oder mit Allrad und 283 kW/385 PS. Das reicht für bis zu 200 km/h Spitze, so Kia weiter.