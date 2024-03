Und wer sich nicht an die Ratschläge des Herstellers hält, könnte nach Schäden je nach Einzelfall und Vertragsbedingungen Probleme mit der privaten Haftpflichtversicherung bekommen. Grundsätzlich übernimmt diese zwar die Kosten der entstandenen Schäden, jedoch gibt es auch Ausschlüsse: Das wäre zum Beispiel beim vorsätzlichen Verhalten der Fall. Eine Krankenversicherung zahlt wiederum, wenn man sich selbst verletzt.

Der Hersteller rät aktuell von der weiteren Nutzung der Räder ab. Sollte man das machen? Dem ADAC sind zwar bislang noch keine Informationen über Rahmenbrüche in Deutschland bekannt. ADAC-Sprecher Alexander Schnaars gibt aber zu bedenken, dass die Behörden in den Niederlanden nicht grundlos einen Rückruf initiieren.

9. Babboe Go-E, Go Mountain

Babboe will Kunden schnellstmöglich über den genauen Zeitplan und konkrete nächste Schritte informieren. Allerdings spricht der Hersteller auf seiner Webseite davon, dass im Rahmen des Rückrufs Betroffenen «ein Ersatzlastenrad oder eine andere geeignete Alternative» angeboten werde. Auch eine Entschädigung für «entstandene Unannehmlichkeiten» wird erwähnt. Details dazu sind noch nicht genannt.

Die Rahmennummer findet sich laut Hersteller an folgenden Stellen:

Auf einer eigens eingerichteten Internetseite (https://kontrollieredeinenrahmen.de/) können Kunden prüfen, ob für ihr Babboe-Lastenfahrrad eine Sicherheitswarnung gilt. Dazu lässt sich dort die Rahmennummer eingeben. Auch Kundendaten kann man hinterlassen, auf deren Basis der Hersteller die Betroffenen auf dem Laufenden halten will.

