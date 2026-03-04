Der Auto-Club AvD hat 15 Sommerreifen getestet: Welche Modelle bieten kurze Bremswege, hohe Fahrstabilität und überzeugen auch beim Thema Nachhaltigkeit? Was ist ein Tipp für Sparfüchse?

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Frühling gefühlt allerorten. Traditionell ist das auch die Zeit, sich über die Sommerreifen Gedanken zu machen. Gehen die eigenen noch? Wer neue braucht, findet Tipps und Anregungen zum Kauf auch bei Testergebnissen. Gerade hat der Automobilclub von Deutschland (AvD) 15 Sommerreifen (in der Größe 215/55 R17) von rund 290 Euro bis 635 Euro pro Satz auf Herz und Nieren getestet.

So standen unter «praxisnahen Bedingungen» auf den Teststrecken sicherheitsrelevante Aspekte im Mittelpunkt. Danach wurden separat auch Kriterien der Nachhaltigkeit analysiert. Das Fazit kann sich sehen lassen. Denn bei vielen Modellen kann man bedenkenlos zugreifen.

Über die Hälfte der Pneus konnte der AvD mit «sehr gut» bewerteten. Drei weitere wurden mit «gut» beurteilt. Während sich ein Duo noch als «empfehlenswert» zeigt, fielen zwei weitere mit «nicht empfehlenswert» durch.

Das sind die Top 3 und der Preis-Leistungssieger

Den Gesamtsieg sichert sich der «Pirelli Cinturato (C3)» für rund 540 Euro pro Satz. Er überzeugte die Tester mit «durchweg sehr starken Leistungen auf trockener wie auch auf nasser Fahrbahn». Ferner werden kurze Bremswege, hohe Fahrstabilität, präzises Handling und «sehr gute Aquaplaning-Reserven» gelobt.

Dahinter auf dem zweiten Platz landet der «Continental UltraContact NXT» (635 Euro) vor dem «Goodyear EfficientGrip Performance 2» (510 Euro). Beide Modelle zeigten sehr gute Ergebnisse in den «klassischen Kerndisziplinen» wie Trocken- und Nassbremsen, Handling und Fahrstabilität. Sie böten insgesamt «eine starke und ausgewogene Performance».

Der Goodyear wird zugleich auch Nachhaltigkeitssieger – und erstmals vom AvD als «Greenovation» ausgezeichnet. Prämiert wurden vom Club die drei Reifenmodelle, die ökologische Aspekte wie geringen Reifenabrieb und hohe Laufleistung besonders gelungen mit hoher Sicherheit verbinden.

Gutes für möglichst wenig Geld will der «Preis-Leistungs-Sieger» im Testfeld bieten. Dazu kürten die Tester den «Maxxis Premitra HP6» (375 Euro). Er erzielte «durchweg gute Bewertungen». Er beweise, dass überzeugende Sicherheitsreserven und solide Fahreigenschaften nicht zwangsläufig mit einem hohen Anschaffungspreis verbunden sein müssten. Das Modell landet auf dem 9. Platz insgesamt und wird wie zwei andere Reifen mit «gut» bewertet.