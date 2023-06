Bei der ersten HU machte der seit 2016 gebaute Q2 eine gute Figur - nichts Ungewöhnliches im Fahrzeugalter von drei Jahren. Doch auch nach dem Pflichtcheck Nummer zwei hält der Crossover seinen Kurs.

Berlin (dpa/tmn) – Bei Audi trägt die SUV-Baureihe das Kürzel Q. Als Einstiegsmodell bietet sich der Q2 als Crossover-SUV an. Audi spricht zuweilen auch vom «urbanen SUV». Allerdings ist auch ein Allradantrieb verfügbar. Als engen Konzernverwandten gibt es auf der gleichen technischen Basis das Schwestermodell T-Roc von VW. Beide Crossover nutzen die gleiche technische Plattform.

Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) geben sich ebenfalls beide fast keine Blöße - wobei sich der Audi schon länger bewährt, da er früher auf den Markt kam.

Modellhistorie: Seit Herbst 2016 ist der Q2 im Handel. Das bislang einzige Facelift führte Audi 2020 durch, was unter anderem das Infotainment verbesserte und die Auswahl an Assistenten erweiterte. Seitdem ist LED-Licht Serie. Retuschiert wurden die Rückleuchten, der Grill und die Frontschürze.

Karosserie und Varianten: Der Q2 rangiert als Crossover und ist damit ein fünftüriger Kompakter. Die Sportvariante ist etwas rasanter gezeichnet, trägt den Schriftzug SQ2 und wird von einem 300-PS-Benziner befeuert.

Abmessungen (laut ADAC): 4,19 bis 4,22 m x 1,79 m bis 1,80 m x 1,50 m bis 1,51 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 355 l bis 1050 l.

Stärken: «Schon fast langweilig», heißt es im «Auto Bild Tüv-Report 2023» und spielt damit darauf an, dass bei der HU so gut wie keine Mängel aufgedeckt werden: Achsaufhängungen, Antriebswellen und Lenkung ernten demnach eine Fehlerquote von «0,0». Auch bei Bremsschläuchen und -leitungen ist das so.

Nahezu defektfrei zeigen sich ebenfalls die hintere Beleuchtung und die Warnblinker, beim Abblendlicht ist die Mängelquote zu vernachlässigen. Die Abgasuntersuchung (AU) sei ein «Kinderspiel».

Schwächen: Einzig die Bremsscheiben leisten sich bei den ersten beiden Prüfterminen einen kritikwürdigen Auftritt, allerdings auf durchschnittlichem Niveau im Klassenvergleich. Der Tüv-Report berichtet zudem von ruckelnden DSG-Getrieben, die manche Fahrer und Fahrerinnen nerven.

Pannenverhalten: Der ADAC macht es mit Blick auf die Pannenstatistik kurz: «Der Q2 schneidet gut oder sehr gut ab», heißt es vom Autofahrerclub. Bei dessen Straßeneinsätzen ist der Q2 bislang mit keinerlei Pannenschwerpunkten aufgefallen.

Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 81 kW/110 PS PS bis 221 kW/300 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 85 kW/116 PS bis 140 kW/190 PS.

Marktpreise (laut «DAT Marktspiegel» der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern):

— Q2 1.0 TFSI ultra (2017); 85 kW/115 PS (Dreizylinder); 71 000 Kilometer; 15 600 Euro.

— Q2 1.6 TDI (2016); 85 kW/115 PS (Vierzylinder); 98 000 Kilometer; 14 200 Euro.

— Q2 40 2.0 TFSI quattro basis (2021); 140 kW/190 PS (Vierzylinder); 26 000 Kilometer; 27 850 Euro.