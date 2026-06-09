Achtung, jetzt kommt’s dicke: Audi legt den Q7 neu auf und verspricht mehr Eleganz, mehr Effizienz und mehr Raum für individuelle Entfaltung. Seine Rolle als SUV-Flaggschiff büßt er trotzdem ein.

Ingolstadt (dpa/tmn) - Der Audi Q7 startet in die dritte Generation. Für September hat der Ingolstädter Hersteller den Neustart des bisherigen SUV-Flaggschiffs angekündigt. Der Einstiegspreis soll bei 87.900 Euro liegen.

Dafür gibt es den Fünf-Meter-Koloss mit neuem Design, aber der gewohnten Variabilität im Innenraum, verspricht Audi. So kann der Q7 auch künftig wieder mit fünf, sechs oder sieben Sitzen bestellt werden. Der Kofferraum fasst dann je nach Bestuhlung zwischen 670 und 2075 Litern.

Großes Dach und digitale Helfer

Neben dem neuen Design der Karosserie und viel Licht im Innenraum - ein Panoramadach macht's möglich - gibt es zahlreiche Assistenzsysteme. Der Gegner von BMW X5 und Mercedes GLE erhält etwa einen Parkroboter, der sich fünf Manöver merken und selbständig abspulen kann. Außerdem legt Audi beim digitalen Licht nach.

Den Antrieb übernimmt zunächst ein drei Liter großer V6-Diesel mit Mild-Hybrid-Technik. Zumindest beim Rangieren kann der Q7 damit rein elektrisch fahren. Er leistet in der Grundversion 180 kW/245 PS und wird für 2.600 Euro mehr auch mit 220 kW/ 299 PS angeboten.

Der Q7 bekommt noch einen größeren Vorgesetzten

Zwar macht der Q7 in der dritten Auflage noch mehr her, büßt seine Rolle als Flaggschiff allerdings ein. Denn parallel zum Marktstart haben die Bayern auch einen Q9 angekündigt. Er soll in Länge und Radstand noch einmal eine Nummer zulegen. Audi will ihn dann gegen Modelle wie den BMW X7 und den Mercedes GLS ins Rennen schicken.