In den 1930er-Jahren duellierten sich die deutschen Silberpfeile von Auto Union und Mercedes auf der Piste und bei Rekordversuchen. Einen Renner der Auto Union ließ Audi nun rekonstruieren.

Ingolstadt (dpa/tmn) - Audi hat mit dem Auto Union Lucca einen legendären Rekord-Rennwagen aus der Silberpfeil-Geschichte neu aufbauen lassen. Der Bolide wurde damals zum «schnellsten Straßenrennwagen der Welt», hieß es in der zeitgenössischen PR. Am 15. Februar 1935 erzielte das Original mit Rennlegende Hans Stuck am Steuer eine ermittelte Höchstgeschwindigkeit von exakt 326,975 km/h. Namensgeber für den Nachbau ist der Ort der damaligen Geschehnisse: Die Strecke lag nahe der Stadt Lucca in Italien.

In modifizierter Form nahmen dieser Wagentyp und ein Schwestermodell auch am internationalen Avus-Rennen im Mai 1935 in Berlin teil. Was passierte mit den Originalen? Soweit man nachvollziehen könne, seien die Renn- und Rekordfahrzeuge nach ihren Einsätzen auseinandergebaut und die Teile für weitere Einsätze wiederverwendet worden, heißt es von Audi Tradition.

Drei Jahre Aufbauarbeit bis ins Detail

Audi ließ den Lucca anhand von historischen Fotos und zahlreichen weiteren Dokumenten beim englischen Spezialisten Crosthwaite & Gardiner aufbauen. Es habe rund drei Jahre gedauert, bis der Wagen fertig wurde, schildert die Traditionsabteilung von Audi. Alle Teile wurden in Handarbeit angefertigt. Besonders aufwendig war demnach neben der technischen Umsetzung die Herstellung der stromlinienförmigen Anbauteile - etwa die Kanzel des Cockpits oder das besonders windschnittige Heck.

In einigen Punkten wurde bewusst vom Original abgewichen. Der Motornachbau mit sechs Litern Hubraum und 382 kW/520 PS Leistung ist ein 16-Zylindermotor des Rennwagens Auto Union Typ C. Optisch sei er nicht vom originalen Motor mit seinerzeit knapp fünf Litern Hubraum und 343 PS zu unterscheiden. Doch so seien die Aggregate innerhalb der in der historischen Fahrzeugsammlung vorhandenen Silberpfeil-Familie austauschbar.

Fahrpräsentation beim englischen Rennspektakel

Auch andere Modifikationen - etwa am Kühler und an der Verkleidung - wurden vorgenommen, um das Auto thermisch nicht zu hoch zu belasten. Denn das 960 Kilogramm schwere Unikat soll nicht nur still in der Sammlung stehen, sondern Demonstrationsfahrten unternehmen.

Der erste öffentliche Einsatz soll bereits beim englischen Festival of Speed vom 9. bis 12. Juli im englischen Goodwood stattfinden. Wer so lange nicht warten will, findet auf Portalen im Netz schon ein paar Fahrvideos.

Mit dem Auto Union Lucca hat Audi nun acht Silberpfeile - also Auto Union Renn- bzw. Rekordfahrzeuge - in der Fahrzeugsammlung. Fünf davon sind Neuaufbauten.