Er ist noch gar nicht richtig im Handel, da bekommt er schon einen Ableger. Genau wie den Verbrenner bietet Porsche die neue Elektrovariante des Cayenne künftig auch als Coupé an.

Peking (dpa/tmn) - Der elektrische Porsche Cayenne will künftig mit noch mehr Eleganz und Effizienz glänzen. Denn parallel zur Markteinführung des Steilhecks hat der Stuttgarter Hersteller jetzt auf der Messe Auto China in Peking auch das Coupé des großen Geländewagens enthüllt. Bestellt werden kann der Viertürer zu Preisen von 109.000 Euro aufwärts ab sofort, ausgeliefert wird im Lauf des Sommers.

Verglichen mit dem Standardmodell bekommt das Coupé eine sportlichere, nach hinten stärker abfallende Dachlinie. Die sieht nicht nur schnittiger aus, sondern bietet laut Porsche auch dem Wind weniger Widerstand. Deshalb sinkt der cw-Wert und die Reichweite steigt um bis zu 18 Kilometer. Mit dem 113 kWh großen 800 Volt-Akku sind deshalb nun bestenfalls 669 Normkilometer möglich, bevor mit bis zu 400 kW nachgeladen werden muss. Obwohl er etwas flacher ausläuft, bietet der Kofferraum ein Volumen von 534 bis 1.347 Litern, so Porsche weiter.

Zwar verlangt Porsche für das Coupé knapp 4.000 Euro mehr als für das Steilheck, bietet aber die gleichen Antriebskonfigurationen. Das Basismodell hat zwei Motoren von zusammen 325 kW/442 PS und erreicht 230 km/h, der Cayenne S steht mit 490 kW/666 PS und 250 km/h in der Liste und die Spitze markiert der Turbo, der bis zu 850 kW/1.156 PS leistet.