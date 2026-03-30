Die Götter müssen verzückt sein: Aston Martin jedenfalls bedient sich der nordischen Mythologie und bringt als Valhalla jetzt einen neuen Supersportwagen. Abgehoben ist dabei nicht nur der Name.

Gaydon (dpa/tmn) - Auf der Überholspur läuft sich eine eilige Dreifaltigkeit warm. Denn nach Lamborghini Revuelto und Ferrari Testarossa schickt jetzt mit dem Valhalla auch Aston Marin einen neuen Supersportwagen für die 1.000 PS-Liga an den Start. Er kostet mindestens 979.965 Euro und erreicht bis zu 350 km/h, teilte der Hersteller mit.

Schnell müssen aber auch die Interessenten sein, warnt Aston Martin: Mehr als 999 Exemplare werden nicht gebaut, und vermutlich noch in diesem Sommer sind auch die letzten ausverkauft.

Seine 793 kW/1.079 PS verdankt der extrem flache Zweisitzer aus Carbon dem ersten Plug-in-Hybrid bei Aston Martin. Zum 4,0 Liter großen V8-Motor von 609 kW/828 PS kommen damit noch einmal drei E-Maschinen, die zusammen weitere 185 kW/251 PS leisten.

Drei Motoren für Vortrieb und Performance

Die stopfen nicht nur das mögliche Turboloch der riesigen Twinscroll-Lader und ermöglichen mit einem vereinten Drehmoment von maximal 1.100 Nm den Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Sondern die beiden Motoren an den Vorderrädern verbessern mit dem gezielten Einsatz des Drehmoments in Kurven die Agilität und der im Getriebe integrierte Motor arbeitet auch als Generator.

So lädt er den 6,1 kWh großen Pufferakku und ermöglicht eine weitere Besonderheit des Valhalla: Zumindest für 14 Kilometer kann der Bolide damit rein elektrisch fahren und am Hort der Götter herrscht für kurze Zeit eine himmlische Ruhe.